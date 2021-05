Bankir Goldman Sachs Berhenti Setelah Hasilkan Jutaan Dolar dari Cryptocurrency

Minggu, 16 Mei 2021 | 06:12 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

London, Beritasatu.com- Seorang eksekutif Goldman Sachs mengundurkan diri setelah mendapatkan banyak uang dari investasi cryptocurrency, menurut sumber di industri itu.

Goldman’s Managing Director and Head of Emerging Market Sales di London Aziz McMahon berhenti setelah menghasilkan jutaan pound dari investasi pada mata uang digital ether. Demikian diungkapkan tiga mantan karyawan di bank investasi yang tidak ingin diseutkan namanya kepada CNBC. McMahon diyakini telah menguangkan cryptocurrency senilai £ 10 juta (US$ 14 juta), kata sumber itu.

BACA JUGA Goldman Sachs: Sebagian Besar Crypto Akan Menjadi Tidak Berharga

Laporan sebelumnya dari eFinancial Careers dan The Guardian mengatakan McMahon telah meninggalkan Goldman setelah menghasilkan uang dari dogecoin. Mungkin saja McMahon memiliki beberapa kepemilikan di dogecoin. Dia diperkirakan sekarang telah mendirikan hedge fund sendiri, lapor eFinancialCareers.

Saat dihubungi CNBC, Goldman Sachs mengonfirmasi soal berhentinya McMahon, tetapi menolak berkomentar lebih lanjut. McMahon tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar saat dihubungi oleh CNBC melalui LinkedIn.

Ether, aset digital yang telah diinvestasikan McMahon, telah meningkat lebih 400% sejak awal 2021. Dibuat sekitar 6 tahun setelah bitcoin, eter didasarkan pada teknologi berbeda yang dikenal sebagai Ethereum. Eter dan ethereum sering digunakan secara bergantian untuk menggambarkan mata uang.

Bitcoin dan mata uang kripto lainnya berfluktuasi belakangan ini. Pada Rabu (13/5/2021), seluruh pasar merosot sebanyak US$ 365,85 miliar setelah tweet Elon Musk yang mengatakan perusahaan mobil listriknya Tesla akan berhenti menerima pembayaran dalam bitcoin karena masalah lingkungan akibat cryptocurrency.

Sumber: CNBC