Pengusaha Diminta Beri Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Pekerja

Jakarta, Beritasatu.com – Seluruh pengusaha di Indonesia diminta memberikan Vaksinasi Gotong Royong secara gratis kepada pekerja dan keluarganya.

“Jangan sampai membebani lagi biaya kepada pekerja,” kata Direktur Eksekutif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Watch, Timboel Siregar, Minggu (16/5/2021).

Timboel mengatakan, permintaan seperti itu tidaklah berlebihan, karena sesuai amanat Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

“Dimana menyatakan pekerja, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga sebagai penerima vaksin Covid-19 dalam pelayanan Vaksinasi Gotong Royong tidak dipungut bayaran/gratis. Anggaran yang dikeluarkan oleh pengusaha untuk vaksinasi ini adalah upaya mempertahankan produktivitas dan ini adalah investasi SDM,” kata dia.

Menurut Timboel, secara regulasi vaksinasi adalah bagian dari upaya pengusaha menghadikan keselamatan kerja yang diamanatkan UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Mengacu pada Pasal 14 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1970, pengusaha wajib menyediakan secara cuma-cuma untuk keselamatan kerja bagi pekerja. “Demikian juga di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mewajibkan pengusaha memberikan keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) untuk pekerja,” kata dia.

Pemerintah resmi menetapkan harga pembelian Vaksinasi Gotong Royong sebesar Rp 321.660 per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis. Ini artinya harga satu kali suntik sebesar Rp 439.570 per pekerja, dan untuk dua kali vaksin harganya sekitar Rp 879.140 per pekerja.

Penetapan harga itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm Melalui Penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Covid-19 dan Tarif Maksimal Pelayanan untuk Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong.

Tarif maksimal pelayanan vaksinasi merupakan batas tertinggi untuk pelayanan Vaksinasi Gotong Royong yang dilakukan faskes milik swasta, sudah termasuk marjin 15 persen, dan namun tidak termasuk pajak penghasilan.

Tentunya harga yang ditetapkan pemerintah ini relatif sangat mahal dibandingkan vaksinasi program yang seluruhnya dibiayai oleh pemerintah. Harga Vaksinasi Gotong Royong sebesar Rp 879.140 per pekerja akan membebani pengusaha, terlebih lagi bagi pengusaha yang memiliki banyak pekerja (pada sektor padat karya).

Timboel menilai, dengan harga yang mahal tersebut akan banyak perusahaan yang enggan untuk mengadakan Vaksinasi Gotong Royong sehingga percepatan pelaksanaan vaksinasi akan terkendala.

Memang Vaksinasi Gotong Royong penting tetapi pengusaha akan lebih memprioritaskan kepastian cash flow perusahaan untuk membeli bahan baku dan membayar upah pekerja, dengan tetap berharap diberikannya vaksinasi program kepada para pekerja dan keluarganyanya yang dibiayai pemerintah. “Saat ini masih banyak pengusaha yang terdampak Covid-19 dan cash flow-nya belum pulih sepenuhnya,” kata Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) ini.

