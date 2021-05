Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Harga Vaksinasi Gotong Royong

Minggu, 16 Mei 2021 | 19:26 WIB

Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah diminta meninjau ulang biaya Vaksinasi Gotong Royong yang telah ditetapkan karena memang biaya tersebut sangat mahal. Biaya penyuntikan senilai Rp 117.910 per dosis (atau Rp 235.820 per pekerja untuk dua kali suntik) hendaknya digratiskan, dan proses Vaksinasi Gotong Goyong dapat dilakukan di fasilitas kesehatan tempat pelaksanaan vaksinasi program.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Watch, Timboel Siregar, Minggu (16/5/2021).

Pemerintah resmi menetapkan harga pembelian Vaksinasi Gotong Royong sebesar Rp 321.660 per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis. Ini artinya harga satu kali suntik sebesar Rp 439.570 per pekerja, dan untuk dua kali vaksin harganya sekitar Rp 879.140 per pekerja.

Penetapan harga itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm Melalui Penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Covid-19 dan Tarif Maksimal Pelayanan untuk pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong.

Tarif maksimal pelayanan vaksinasi merupakan batas tertinggi untuk pelayanan Vaksinasi Gotong Royong yang dilakukan faskes milik swasta, sudah termasuk marjin 15 persen, dan namun tidak termasuk pajak penghasilan.

Pasal 33 Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 ini membuka ruang kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha swasta dalam hal dukungan tenaga kesehatan dan tempat vaksinasi Covid-19.

Ini artinya pemerintah dapat membolehkan proses Vaksinasi Gotong Royong ini di fasilitas kesehatan tempat vaksinasi program dilaksanakan, sehingga biaya Vaksinasi Gotong Royong bisa lebih ditekan.

Pasal 33 ini bisa meniadakan Pasal Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan pelayanan Vaksinasi Gotong Royong hanya dapat dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat/swasta yang memenuhi persyaratan, dan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut bukan merupakan tempat pelayanan program vaksinasi.

Menurut Timboel, pekerja swasta dan keluarganya sebagai peserta program JKN, mengacu pada Pasal 22 ayat (1) UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) berhak mendapatkan pelayanan preventif dan promotif. Vaksinasi adalah bagian dari proses preventif (pencegahan) sehingga Vaksinasi Gotong Royong dapat digandengkan dengan pelayanan JKN kepada pesertanya, sehingga biaya penyuntikan vaksin gotong royong bisa ditiadakan.

Terkait dengan biaya vaksin sebesar Rp 321.660 per dosis, tentunya pemerintah dapat menurunkan dan mendiskusikan lagi dengan kalangan pengusaha agar harga satu dosis vaksin gotong royong bisa diturunkan.

Menurut Timboel, vaksinasi Covid-19 untuk seluruh rakyat Indonesia adalah tanggung jawab pemerintah. Dengan keterbatasan suplai vaksin dan alokasi APBN/APBD untuk membiayai vaksinasi, peran serta pengusaha untuk membiayai Vaksinansi Gotong Royong adalah baik namun Pemerintah harus juga mengukur kemampuan pengusaha untuk membiayainya. Pemerintah dan pengusaha bergotong royong menanggung biaya Vaksinasi Gotong Royong.

Timboel berharap, semoga vaksinasi gotong royong bisa didukung oleh semua pengusaha, dengan peran pemerintah untuk memastikan harga dosis Vaksinasi Gotong Royong terjakau oleh pengusaha dan proses penyuntikan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan tempat pelaksanaan vaksinasi program sehingga pengusaha tidak lagi dikenakan biaya. “Pada akhirnya proses vaksinasi bisa dicapai dalam waktu setahun seperti yang diharapkan Presiden Joko Widodo,” kata dia.

Ia menambahkan, vaksinasi adalah kebutuhan penting saat ini untuk memastikan masyarakat bisa menciptakan kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity) sehingga penularan Covid-19 bisa dihambat, jumlah masyarakat yang terkena Covid-19 bisa semakin menurun.

“Masyarakat aman dari Covid-19, maka masyarakat tetap bisa produktif secara ekonomi dan sosial. Target pemerintah menuntaskan vaksinasi untuk 181 juta rakyat terus dilakukan, walaupun dengan berbagai kendala yang terjadi seperti kesadaran masyarakat untuk mau divaksin, suplai vaksin dan anggaran untuk membali vaksin,” kata Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) ini.

Timboel mengharapkan, dengan adanya vaksinasi yang lebih cepat dan didukung seluruh masyarakat akan mendorong pemulihan kesehatan masyarakat serta pemulihan ekonomi nasional lebih cepat lagi.

Mobilitas masyarakat dapat lebih ditingkatkan untuk menggerakkan barang dan jasa, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu menjalankan 5M, sehingga target pertumbuhan ekonomi di tahun ini di kisaran 4,5 hingga 5,5 persen dapat tercapai.

Menurut Timboel, saat ini vaksinasi masih dilakukan secara bertahap yaitu dimulai untuk tenaga kesehatan, lansia dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memang melaksanakan pelayanan publik. “Sementara untuk masyarakat umum lainnya termasuk pekerja formal swasta masih menunggu giliran,” kata dia.

Khusus untuk pekerja formal swasta, untuk mempercepat proses vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah menyediakan Vaksinasi Gotong Royong yang memang didanai oleh perusahaan untuk para pekerja dan keluarganyanya. “Tentunya Vaksinasi Gotong Royong ini adalah hal yang baik agar pekerja dan keluarganya memiliki imunitas untuk menangkal Covid-19 sehingga menjadi sehat dan lebih produktif dalam bekerja,” kata dia.

Sumber: BeritaSatu.com