Elon Musk Sarankan Tesla Lepas Kepemilikan Bitcoin

New York, Beritasatu.com - CEO Tesla Elon Musk dalam sebuah tweet pada Minggu (17/5/2021) menyiratkan bahwa pembuat kendaraan listrik itu mungkin akan menjual sisa kepemilikan bitcoin sehingga membuat harga cryptocurrency itu turun. Bitcoin merosot sekitar 8% menjadi sekitar US$ 44.000 per koin.

Rencana penjualan hanya beberapa hari setelah Musk mengatakan perusahaan berencana menahan daripada menjual bitcoin yang sudah dimilikinya. Musk juga bermaksud menggunakan bitcoin untuk transaksi pembelain mobil Tesla setelah transisi penambangan ke energi yang lebih berkelanjutan.

Namun Tesla tidak mengomentari terkait hal itu.

Musk telah menjadi pendukung utama cryptocurrency, termasuk bitcoin dalam setahun terakhir. Dalam laporannya ke OJK AS (Securities and Exchange Commission/SEC) pada bulan Februari, Tesla mengungkapkan bahwa perusahaan membeli bitcoin senilai US$ 1,5 miliar. Perusahaan mencatat keuntungan bersih US$ 101 juta dari penjualan bitcoin selama kuartal tersebut, membantu meningkatkan laba bersih ke rekor tertinggi pada kuartal pertama.

Namun, Musk tampaknya telah berbalik arah dalam beberapa pekan terakhir ini mendukung dogecoin, cryptocurrency yang terinspirasi meme. Tesla minggu lalu juga menangguhkan pembelian kendaraan menggunakan bitcoin, karena kekhawatiran penggunaan bahan bakar fosil yang meningkat untuk penambangan bitcoin. Harga bitcoin turun sekitar 5% dalam beberapa menit pertama setelah pengumuman Musk.

Musk sejak itu membalas di Twitter terhadap pengkritik cryptocurrency. Investor ventura berpengaruh Fred Wilson, mitra pendiri Union Square Ventures, dalam tweet Jumat (14/5/2021) mengatakan, bahwa Musk bermain game. "Sulit untuk menganggap serius siapa pun yang melakukannya. Saya telah kehilangan rasa hormat yang sangat besar padanya selama setahun terakhir karena itu," demikian tweet Wilson.

Wilson menambahkan pihaknya sangat menghormati apa yang dia lakukan dengan bakatnya. Namun kurang untuk apa yang dia lakukan dengan tweetnya.

Sementara Musk juga mendorong penggunaan dogecoin. Perusahaan kedirgantaraannya, SpaceX, mengumumkan minggu lalu akan menerima dogecoin sebagai pembayaran untuk meluncurkan 'misi DOGE-1 ke Bulan.' Dukungannya telah membuat harga koin melambung.

Platform Crypto Coinbase mengatakan akan menawarkan koin digital dalam 6-8 minggu ke depan. Platform perdagangan populer lainnya di kalangan investor ritel, Robinhood dan Binance, sudah memungkinkan pengguna untuk berdagang dogecoin.

