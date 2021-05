Bursa Asia Naik Jelang Rilis Data Ekonomi Tiongkok

Senin, 17 Mei 2021 | 07:48 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik menguat pada perdagangan Senin pagi (17/5/2021) di tengah penantian investor soal pengumuman rilis data ekonomi Tiongkok.

Di Jepang, Nikkei 225 naik 0,38% pada awal perdagangan, sementara indeks Topix bertambah 0,62%.

Kospi Korea Selatan naik tipis 0,36%. Di Australia, S&P/ASX 200 menguat 0,37%. Indeks MSCI dari saham Asia-Pasifik di luar Jepang diperdagangkan 0,17% lebih tinggi.

Pemerintah Tiongkok akan mengumumkan sejumlah data ekonomi, termasuk produksi industri dan penjualan ritel bulan April. Data diperkirakan akan keluar pada 10.00 pagi waktu Kong Kong Senin.

Mata uang dan minyak

Sementara investor juga memantau harga bitcoin setelah CEO Tesla Elon Musk menyiratkan bahwa pembuat kendaraan listrik tersebut mungkin menjual sisa kepemilikannya di cryptocurrency. Harga bitcoin mencapai US$ 46.276,64, pada 8.04 malam ET, menurut data Coin Metrics.

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 90,285 dari di atas 90,8.

Yen Jepang diperdagangkan pada 109,43 per dolar, setelah melemah pekan lalu dari level di bawah 109 terhadap greenback. Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,7773, mengikuti penurunan minggu lalu dari level di atas US$ 0,78.

Seemenara harga minyak naik pada pagi ini di perdagangan Asia. Patokan internasional minyak mentah berjangka Brent bertambah 0,16% menjadi US$ 68,82 per barel dan minyak mentah berjangka AS naik 0,12% menjadi US$ 65,45 per barel.

Sumber: CNBC