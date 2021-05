Video: BTS Ucapkan Selamat pada GoTo, Perusahaan Gabungan Gojek dan Tokopedia

Senin, 17 Mei 2021 | 15:47 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Grup idola asal Korea Selatan BTS, selaku brand ambassador Tokopedia, mengucapkan selamat atas merger Gojek dan Tokopedia menjadi GoTo.

"Kami ingin menyampaikan selamat atas bergabungnya raksasa teknologi Indonesia, Tokopedia dan Gojek. Kami turut berbangga sebagai bagian dari keluarga Tokopedia. Kami percaya kedua perusahaan ini akan berkarya bersama untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi selamat untuk berita gembiranya. Kami mendukungnya dengan sepenuh hati," kata para personel BTS dalam bahasa Korea melalui YouTube Tokopedia, Senin (17/5/2021).

Gojek dan Tokopedia secara resmi mengumumkan pembentukan Grup GoTo. Dengan mengkombinasikan layanan e-commerce, pengiriman barang dan makanan, transportasi serta keuangan, Grup GoTo akan menciptakan platform konsumen digital terbesar di Indonesia, melayani sebagian besar kebutuhan konsumsi rumah tangga.

Grup GoTo memiliki total gross transaction value (GTV) US$ 22 miliar (Rp 314,1 triliun) pada 2020, lebih dari 1,8 miliar transaksi pada tahun 2020, 2 juta mitra driver yang terdaftar per Desember 2020, 11 juta mitra usaha (merchant) per Desember 2020, 100 juta pengguna aktif bulanan (monthly active user/MAU), dan kontribusi sebesar 2% kepada total produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Kesepakatan ini didukung oleh jajaran investor utama kedua perusahaan, termasuk Alibaba Group, Astra International, BlackRock, Capital Group, DST, Facebook, Google, JD.com, KKR, Northstar, Pacific Century Group, PayPal, Provident, Sequoia Capital, SoftBank Vision Fund 1, Telkomsel, Temasek, Tencent, Visa dan Warburg Pincus.

Sumber: BeritaSatu.com