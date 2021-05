Ini Profil Petinggi Grup GoTo, Perusahaan Hasil Merger Gojek dan Tokopedia

Senin, 17 Mei 2021 | 17:29 WIB

Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Gojek dan Tokopedia secara resmi mengumumkan pembentukan Grup GoTo. Dengan mengkombinasikan layanan e-commerce, pengiriman barang dan makanan, transportasi serta keuangan, Grup GoTo akan menciptakan platform konsumen digital terbesar di Indonesia yang melayani sebagian besar kebutuhan konsumsi rumah tangga.

Di jajaran pimpinan GoTo, Andre Soelistyo dari Gojek akan memimpin GoTo sebagai CEO Group, dengan Patrick Cao dari Tokopedia sebagai Presiden GoTo. Sedangkan, Kevin Aluwi akan tetap menjabat sebagai CEO Gojek dan William Tanuwijaya akan tetap menjadi CEO Tokopedia.

Selain tanggung jawab di tingkat grup, Andre juga akan terus memimpin bisnis pembayaran dan layanan keuangan yang dinamakan GoTo Financial. Siapa mereka? Ini profil singkatnya.

Andre Soelistyo

Sebelum ditunjuk sebagai CEO GoTo, Andre Soelistyo adalah Co-CEO GoJek bersama Kevin Aluwi. Andre menggantikan Nadiem Makarim yang saat itu ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan kebudayaan. Posisi terakhirnya sebelum menjadi Co-CEO adalah Presiden Gojek Grup.

Sebelum bergabung dengan Gojek di tahun 2015, Andre yang meraih gelar Bachelor of Science dari University of Technology Sydney pada 2005 sempat menjabat sebagai Direktur Eksekutif Northstar Group, perusahaan private equity di Asia Tenggara. Ia juga sempat menjabat sebagai Head of Corporate Finance di PT Delta Dunia Makmur Tbk.

Patrick Cao

Patrick yang ditunjuk sebagai Presiden GoTo sebelumnya adalah Presiden Tokopedia sejak 2016. Ia juga sempat menduduki beberapa posisi penting, antara lain sebagai principal di Formation 8, Direktur Eksekutif di UBS Investment Bank, dan direktur di Moelis & Company.

Patrick meraih gelar Bachelor of Science di bidang Administrasi Bisnis dari Carnegie Mellon University dan meraih gelar Master of Business di Universitas Tsinghua.

Kevin Aluwi

Dengan adanya grup GoTo, Kevin Aluwi akan tetap menjabat sebagai CEO Gojek. Sebab GoJek akan tetap beroperasi sebagai entitas yang berdiri sendiri di dalam ekosistem Grup GoTo. Kevin sendiri merupakan salah satu pendiri Gojek.

Sebelumnya, ia menghabiskan 2 tahun di Zalora Indonesia sebagai Head of Business Intelligence, menjadi Business Development Manager di Merah Putih Inc; dan sebelumnya lagi ia mengawali kariernya sebagai Analis Investment Banking di Salem Partners LLC. Kevin mengenyam pendidikan di University of Southern California dengan gelar Bachelor of Corporate Finance, Entrepreneurship, and International Relations.

William Tanuwijaya

Seperti Kevin di Gojek, William juga tetap menjadi CEO Tokopedia. Dia merupakan salah satu pendiri Tokopedia. Sebelumnya, ia juga sempat bekerja di beberapa perusahaan pengembang game di Bolehnet, TelkomSigma, dan Sqiva Sistem.

Ia juga pernah menjadi IT & Business Development Manager di Indocom Mediatama. Dari sini kemudian timbul idenya untuk mempunyai perusahaan internet sendiri, hingga lahirlah Tokopedia di tahun 2009.

