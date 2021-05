IHSG Berpeluang Menguat Hari Ini

Selasa, 18 Mei 2021 | 08:49 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Al Faruq / FMB

Jakarta, Beritasatu.com — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari ini diperkirakan berpeluang menguat terbatas. Adapun level support berada di 5.735, 5.563 dan level resisten berada di 6.033, 6.113.

MNC Sekuritas dalam riset hariannya, Selasa (18/5/2021), menyampaikan bahwa IHSG ditutup terkoreksi 1,8% ke level 5.833 pada awal pekan ini. Dengan tertembusnya support di 5.883, maka saat ini diperkirakan sedang membentuk wave [v] dari wave C.

Adapun untuk pergerakan IHSG selanjutnya, diperkirakan berpeluang menguat terbatas untuk menguji area 5.870. “Sedangkan untuk level koreksi IHSG terdekat berada pada rentang 5.750-5.800, namun bila IHSG terkoreksi ke bawah support 5.735, maka arah koreksi IHSG ke area 5.600-5.700,” jelas MNC Sekuritas.

Berikut saham rekomendasi secara teknikal:

TLKM - Buy on Weakness (3.190)

Buy on Weakness: 3.100-3.190

Target Price: 3.240, 3.300

Stop loss: below 3.040

ANTM - Buy on Weakness (2.510)

Buy on Weakness: 2.450-2.510

Target Price: 2.700, 2.900

Stop loss: below 2.340

INDY - Buy on Weakness (1.435)

Buy on Weakness: 1.400-1.435

Target Price: 1.500, 1.600

Stop loss: below 1.370

JPFA - Sell on Strength (1.950)

Sell on Strength: 1.950-2.000

