Tingkat Permintaan Apartemen Sewa Masih Terbatas

Selasa, 18 Mei 2021 | 12:57 WIB

Oleh : Imam Muzakir / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Konsultan properti Cushman & Wakefield menyebutkan, tidak ada proyek apartemen sewa baru yang masuk ke pasar selama kuartal I 2021.

Director Strategic Consulting Cushman & Wakefield Indonesia, Arief Rahardjo, mengatakan, beberapa proyek apartemen sewa yang masih dalam proses konstruksi mengalami penundaan sebagai dampak pandemi Covid-19.

"Sebanyak 5 proyek apartemen sewa seperti Somerset Kencana, Somerset Sudirman, Citadines Gatot Subroto, Citadines Sudirman, dan Ascott Menteng dengan jumlah 832 unit ini diprediksi bakal masuk pasar pada akhir 2021,” kata Arief Rahardjo, Selasa (18/5/2021).

BACA JUGA Staycation Dorong Permintaan Apartemen Sewa

Arief mengatakan, tingkat permintaan baru pada apartemen sewa juga masih sangat terbatas. Kondisi tersebut, disebabkan kebijakan pembatasan mobilitas yang masih berlanjut.

Sementara, beberapa ekspatriat yang awalnya berencana untuk tinggal beberapa bulan, kini memperpanjang kontrak mereka dengan jangka waktu yang lebih panjang, dikarenakan perusahaan mereka mulai melanjutkan operasionalnya di Indonesia.

"Pembaruan kontrak sewa yang telah berakhir juga terlihat dengan tingkat hunian tercatat di kisaran 59,8%, atau bertambah 0,4% dibandingkan kuartal sebelumnya,” katanya.

BACA JUGA Pemkot Makassar Segera Bangun 21 Apartemen Lorong di Pulau Terluar

Menurut Arief, tingkat permintaan apartemen sewa masih stabil pada kuartal I 2021. Kondisi tersebut, terlihat dari tingkat hunian yang tercatat di kisaran 47,5%, atau meningkat 0,1% dibandingkan kuartal sebelumnya.

"Jika pembukaan ekonomi dan bisnis di Jakarta terus berlangsung, permintaan dari tamu jangka pendek yang merupakan mayoritas warga lokal untuk staycation, diperkirakan dapat mendorong tingkat hunian," imbuhnya.

Arief menambahkan, walaupun terdapat fluktuasi rupiah terhadap dolar AS sepanjang kuartal I 2021, rata-rata harga sewa relatif tidak mengalami perubahan, masih bertahan di angka rata-rata Rp 241.550 per meter persegi per bulan.

BACA JUGA Adhi Commuter Properti Bidik Kenaikan Laba 40% Hingga 2025

"Harga sewa banyak ditawarkan dengan pemberian diskon untuk menarik permintaan baru, terutama dari tamu jangka pendek. Bahkan, beberapa pemilik unit bersiap untuk menerima harga sewa yang jauh lebih rendah dalam masa pandemi ini,” tambahnya.

Sumber: BeritaSatu.com