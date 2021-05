Lindungi UMKM dari Serbuan Asing di E-Commerce, Permendag Segera Direvisi

Selasa, 18 Mei 2021 | 18:56 WIB

Oleh : Arnoldus Kristianus / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah sedang menyiapkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Revisi dilakukan untuk meningkatkan perlindungan industri dalam negeri dan UMKM terhadap produk asing di e-commerce

“Spiritnya pengutamaan produk dan perdagangan dalam negeri. Kami juga ingin ada pengembangan akses UMKM dalam ekonomi digital. Termasuk perlindungan konsumen dari pedagang dan produk gelap,” ucap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam konferensi pers secara virtual pada Selasa (18/5/2021).

Teten mengatakan pemerintah juga sedang menjalankankan kampanye gerakan Bangga Buatan Indonesia untuk meningkatkan penggunaan produk UMKM. Kalau masyarakat tidak membeli produk UMKM, pemerintah tidak bisa meningkatkan permintaan pasar terhadap produk UMKM. “Karena itu kalau semua (masyarakat) belanja produk UMKM, maka putaran ekonomi masih bisa menggerakkan sektor UMKM,” kata Teten.

Dengan dinamisnya bisnis e-commerce, perlu dibangun ekosistem yang lebih adil bagi produsen lokal, UMKM, dan konsumen. Pemerintah terus berupaya meningkatkan perlindungan terhadap industri dan produk dalam negeri. “Kami ingin perubahan ini mempertegas pada penjualan perdagangan secara elektronik. Lalu saya kira ini menyangkut persaingan usaha. Lalu penerapan standar produk, pengaturan produk perdagangan dalam negeri, pengatur produk asing,” kata Teten.

BACA JUGA Menkop UKM: Masih Banyak Pelaku UMKM Kesulitan Akses Pembiayaan

Secara terpisah, Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpendapat revisi regulasi tersebut harus dirinci mengenai standar produk dalam negeri dan asing yang ada di pasar domestik. Jika produk UMKM belum sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Organisasi Standar Internasional (International Organization for Standardization/ISO), pemerintah harus memberikan pendampingan. “Pendampingan menjadi kata kunci agar UMKM bisa bersaing dengan produk luar negeri, UMKM km akan relatif berat kalau sudah bicara tambahan untuk biaya standarisasi. Kalau tidak ada pendampingan mereka akan bingung,” ucap Yusuf.

Hal lain yang tidak kalah penting di sisi hulu yaitu permodalan, pembiayaan, dan kemudahan mendapatkan bahan baku. “Saya kira dalam mengubah peraturan Permendag ini masalah tersebut juga perlu diakomodir apakah dalam bentuk regulasi atau dari tataran teknis,” kata Yusuf.

BACA JUGA Pandemi Percepat Migrasi UMKM ke Marketplace

Yusuf mengatakan penggunaan sistem digital untuk penjualan produk UMKM ini seperti dua sisi mata uang. Pertama banyak UMKM yang terbantu dengan adanya penjualan digital karena bisa menembus batasan yang sebelumnya ada di UMKM. “Mereka sekarang bisa dengan mudah bergabung dengan berbagai platform e-commerce dan bisa berjualan lintas daerah,” kata Yusuf.

Namun di sisi lain banyak produk UMKM yang masih kalah bersaing dengan produk impor. Khususnya dari segi harga dimana banyak produk impor yang lebih murah dibandingkan produk UMKM dalam negeri. “Saya kira ini yang menjadi tantangan tersendiri, karena konsumen dalam negeri bisa memilih mau membeli produk yang mana,” imbuh Yusuf.

Sumber: BeritaSatu.com