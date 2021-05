Angka Penjualan Rumah AS Anjlok, Wall Street Melemah

Rabu, 19 Mei 2021 | 06:05 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Ilustrasi bursa saham AS, Wall Street. (Foto: CNBC)

New York, Beritasatu.com - Indeks-indeks acuan Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Selasa (18/5/2021). Saham teknologi kembali anjlok, sementara data penjualan rumah turun tajam.

Dow Jones Industrial Average turun 0,78% ke 34.060,66. S&P 500 turun 0,85% ke 4.127,83. Nasdaq turun 0,56% ke 13.303,64. Apple, Amazon, Facebook, dan Alphabet terkoreksi lebih dari 1% dalam sehari.

Penjualan rumah turun 9,5% ke 1.569 juta unit bulan lalu, menurut data Kementerian Perdagangan. Survei ekonom Dow Jones sebelumnya memperkirakan angka penjualan turun 1,7%.

Sektor ritel mencatat kinerja yang positif. Walmart naik lebih dari 2% ditopang penjualan kebutuhan sehari-hari dan e-commerce pada triwulan pertama 2021. Macy's juga mencatat laba tetapi sahamnya justu terkoreksi 0,4%.

Home Depot mencatat laba per saham sebesar US$ 3,86, di atas estimasi analis Refinitiv di US$ 3,08. Penjualan bersih naik 32,7%. Saham Home Depot turun 1%.

Data inflasi April yang dilansir pekan lalu masih menjadi sentimen yang menahan bursa. AS mencatat inflasi 4,2%, tertinggi sejak 2008. Data inflasi memicu kekhawatiran investor akan pengetatan kebijakan moneter. The Federal Reserve akan mengumumkan risalah rapat terkini pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB), yang sudah dinantikan pelaku pasar.

Sumber: CNBC.com