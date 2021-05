Sempat Tembus US$ 70 Per Barel, Harga Minyak Ditutup Melemah

Rabu, 19 Mei 2021 | 06:49 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia terkoreksi pada perdagangan Selasa (18/5/2021), setelah dilaporkan negosiasi pembatasan senjata nuklir Iran dengan Amerika Serikat mencapai kemajuan. Hal ini berpotensi melonggarkan embargo terhadap Iran sehingga stok minyak mentah Iran dapat membanjiri pasar.

Harga minyak mentah Brent turun 1,08% ke US$ 68,71 per barel. West Texas Intermediate turun 75 sen ke US$ 68,71 per barel.

Duta Besar Rusia untuk PBB Mikhail Ulyanov mengatakan negosiasi Iran-AS mengalami kemajuan yang signifikan, tetapi negosiator masih membutuhkan waktu untuk merealisasikan kesepakatan. Jika AS mencabut sanksi terhadap Iran, stok minyak Iran dapat menambah persediaan minyak global.

Di awal sesi, Brent sempat menembus US$ 70 per barel ditopang oleh pemulihan permintaan. Inggris melonggarkan pembatasan Covid-19 pada Senin kemari, dan Eropa mulai membuka kembali beberapa kota dan pantai. Kasus baru di AS terus turun dan New York mencabut kewajiuban memakai masker untuk mereka yang sudah divaksinasi.

Sementara itu di Asia, Singapura dan Taiwan kembali menerapkan lockdown. Permintaan minyak India juga turun setelah negara tersebut memperketat pembatasan sosial.

Survei Reuters memperkirakan stok minyak mentah AS naik sebesar 1,6 juta abrel pekan lalu.

Sumber: CNBC.com