Tiongkok Larang Institusi Keuangan Berbisnis Cryptocurrency

Rabu, 19 Mei 2021 | 07:33 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Tiongkok, Beritasatu.com - Regulator Tiongkok melarang institusi keuangan dan perusahaan jasa pembayaran menawarkan jasa terkait transaksi cryptocurrency seperti bitcoin, ethereum, atau dogecoin. Regulator juga memperingatkan akan bahaya spekulasi perdagangan kripto.

National Internet Finance Association of China, the China Banking Association, dan Payment and Clearing Association of China mengeluarkan pernyataan bersama yang melarang institusi, seperti perbankan dan penyedia jasa pembayaran online, menawarkan klien segala jenis jasa terkait cryptocurrency seperti pendaftaran, perdagangan, kliring dan penyelesaian.

"Belakangan ini, harga cryptocurrency meroket dan menukik, dan perdagangan spekulatif kripto kembali menguat. Hal ini membahayakan keamanan properti orang-orang dan menganggu kestabilan ekonomi dan finansial," demikian bunyi pernyataan bersama regulator Tiongkok.

Tiongkok melarang jual beli kripto dan penawaran kripto perdana (initial coin offering atau ICO), tetapi tidak melarang individu-individu memegang mata uang kripto.

Ini bukan pertama kalinya Beijing melarang mata uang digital tersebut. Pada 2017, Tiongkok menutup pertukaran kripto lokal, menghancurkan pasar spekulasi yang berkontribusi 90% terhadap perdagangan bitcoin global.

Pada Juni 2019, bank sentral Tiongkok atau PBoC memblokir akses perdagangan kripto, baik domestik maupun asing, dan melarang situs ICO. PBoC mengatakan cryptocurrency tidak memiliki nilai nyata, mudah dimanipulasi, dan tidak dilindungi konstitusi Tiongkok.

Sumber: CNBC.com