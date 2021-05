Minim Sentimen Positif, Bursa Asia Dibuka Melemah

Rabu, 19 Mei 2021 | 08:21 WIB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia bergerak melemah di awal perdagangan Rabu (19/5/2021) di tengah minimnya sentimen akibat beberapa pasar modal yang ditutup karena libur. Wall Street sebelumnya juga ditutup melemah.

Nikkei 225 Tokyo turun 1,21%, Indeks Komposit Shanghai datar, S&P/ASX 200 Australia turun 1,52%. Bursa Hong Kong dan Korea Selatan ditutup.

Singapore Airlines dijadwalkan mengumumkan kinerja 2020 hari ini.

Indeks-indeks acuan Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Selasa (18/5/2021). Saham teknologi kembali anjlok, sementara data penjualan rumah turun tajam.

Dow Jones Industrial Average turun 0,78% ke 34.060,66. S&P 500 turun 0,85% ke 4.127,83. Nasdaq turun 0,56% ke 13.303,64. Apple, Amazon, Facebook, dan Alphabet terkoreksi lebih dari 1% dalam sehari.

Penjualan rumah turun 9,5% ke 1.569 juta unit bulan lalu, menurut data Kementerian Perdagangan. Survei ekonom Dow Jones sebelumnya memperkirakan angka penjualan turun 1,7%.

Harga minyak mentah dunia terkoreksi pada perdagangan Selasa (18/5/2021), setelah dilaporkan negosiasi pembatasan senjata nuklir Iran dengan Amerika Serikat mencapai kemajuan. Hal ini berpotensi melonggarkan embargo terhadap Iran sehingga stok minyak mentah Iran dapat membanjiri pasar.

Harga minyak mentah Brent turun 1,08% ke US$ 68,71 per barel. West Texas Intermediate turun 75 sen ke US$ 68,71 per barel.

