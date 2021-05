Bank Mandiri Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun ini 4,4%

Rabu, 19 Mei 2021 | 14:52 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- PT Bank Mandiri Tbk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun ini akan berkisar 4,4%, atau sedikit lebih rendah dibandingkan target pemerintah 4,5% hingga 5,5%.

Head of Macroeconomic & Market Research Bank Mandiri, Dia Ayu mengatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi 4,4% dapat tercapai jika Covid-19 dapat terus dikendalikan. Hal ini penting untuk mendorong kepercayaan masyarakat melakukan aktivitas ekonomi sehingga pemulihan ekonomi nasional tercapai. “Keseluruhan tahun ini kami memperkirakan ekonomi masih dapat tumbuh di 4,4%. Tentunya ini on the back asumsi pengendalian Covid-19-nya ini tetap bisa di-push jangan sampai kehilangan kendali misalnya seperti yang terjadi di India,” tuturnya dalam media gathering virtual Economic Outlook & Industri Kuartal II 2021 secara virtual, Rabu (19/5/2021).

Dian menegaskan pemerintah harus mampu menahan laju kasus Covid-19 untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang positif. Pasalnya terdapat potensi kenaikan kasus covid-19 usai libur Lebaran.

Dian menilai kinerja ekonomi Indonesia sudah menunjukkan pemulihan. Hal tercermin dari ekonomi kuartal I yang terkontraksi tidk terlalu dalam yakni minus 0,74%, atau lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya. “Grafik pertumbuhannya sesuai dengan proyeksi yaitu berbentuk logo Nike, bergerak lambat namun tetap tumbuh. Perekonomian kita sebenarnya masih on track dalam recovery secara gradual meskipun kuartal I nya masih terkontraksi," tuturnya.

Menurutnya berbagai indikator perbaikan ekonomi mulai tercermin sejak Februari yakni untuk kinerja impor bahan baku dan impor barang modal tumbuh positif. Hal ini menandakan aktivitas manufaktur dan ekonomi mulai meningkat. “Utilisasi kapasitas produksi mulai rebound jadi indikator investasi tunjukkan perbaikan lebih dahulu dibandingkan indikator konsumsi,” jelasnya

Di sisi lain terjadi perbaikan indikator konsumen seperti indikator konsumsi, indeks penjualan ritel dan indeks keyakinan konsumen. “Ini mencerminkan ada optimisme dari konsumen lihat kondisi ekonomi ke depan”tuturnya.

Kinerja ekonomi yang membaik juga didukung oleh stimulus yang digelontorkan pemerintah dan akselerasi belanja pemerintah terutama belanja modal yang meningkat signifikan, lantaran sempat tertahan di tahun lalu.

Dian menilai pemerintah akan terus memacu penyerapan anggaran pemulihaan ekonomi nasional (PEN) dan mempercepat vaksinasi Covid-19. Dengan demikian berbagai indikator perbaikan dan dorongan stimulus pemerintah akan berdampak pada kinerja ekonomi kuartal II yang mendorong pemulihan ekonomi semakin kuat. “Ini mendukung prospek recovery ke depan, jadi kuartal II, kami perkirakan pertumbuhan ekonomi di atas 6%, meski ada faktor low base efek sebab di kuartal II lalu kontraksi terlalu dalam, namun rebound didorong perbaikan aktivitas ekonomi di kuartal II,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Panji Irawan mengatakan pertumbuhan ekonomi memasuki kuartal II 2021 telah menunjukkan tren perbaikan. Hal itu tercermin dari tingkat kepercayaan masyarakat yang mulai pulih di Maret-April 2021 seperti menurunnya jumlah kasus harian Covid-19 serta perkembangan proses vaksinasi.

Indeks keyakinan konsumen pada bulan April 2021 pertama kalinya dalam 1 tahun terakhir menunjukkan ekspektasi terhadap kondisi ekonomi sudah optimismi. Hal itu memicu terjadinya peningkatan belanja konsumen terutama pada periode menjelang perayaan libur Lebaran 2021.

Di samping itu, Panji menambahkan kebijakan moneter juga masih akomodatif dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. “Bank Indonesia (BI) juga telah menurunkan suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate (7DRR) ke level terendah sepanjang sejarah 3,5% untuk memicu pemulihan ekonomi. Berbagai kebijakan stimulus fiskal, moneter dan makroprudensial juga telah dilakukan seperti pembebasan PPnBM (pajak pertambahan nilai barang mewah) di sektor otomotif, dan pelonggaran aturan Loan to Value Ratio (LTV) bagi perbankan untuk memacu pertumbuhan kredit,” tuturnya.

