Pendapatan Menurun, Merdeka Copper Gold Rugi US$ 4,98 Juta

Rabu, 19 Mei 2021 | 16:57 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Al Faruq / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) mengalami penurunan pendapatan menjadi US$ 46,54 juta pada kuartal I-2021, atau turun 55,14% dibandingkan kuartal I-2020 yang mencatatkan US$ 103,78 juta.

Beban pokok pendapatan perseroan juga mengalami penurunan menjadi US$ 48,77 juta, turun 29,53% dibandingkan periode sama pada tahun sebelumnya yang membukukan US$ 69,21 juta. Alhasil, perseroan memperoleh rugi kotor sebesar US$ 2,22 juta dari semula memperoleh laba kotor US$ 34,56 juta.

Hingga kuartal I-2021 perseroan mencatatkan rugi usaha sebesar US$ 8,88 juta dari sebelumnya yang memperoleh laba usaha US$ 29,39 juta. Perseroan juga mencatatkan rugi sebelum pajak sejumlah US$ 8,72 juta dari sebelumnya mencatatkan laba US$ 24,9 juta.

Dengan menurunnya kinerja keuangan tersebut, Merdeka Copper Gold hingga kuartal I-2021 mencatatkan rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 4,98 juta dari kuartal I-2020 yang memperoleh laba sebanyak US$ 14,97 juta.

Secara total aset perseroan pada 31 Maret 221 mencapai US$ 1,16 miliar, sedangkan total liabilitas mencapai US$ 438,94 juta dan ekuitas perseroan dibukukan sebanyak US$ 721,82 juta.

Adapun total aset perseroan pada 31 Desember 2020 mencapai Rp 199,87 miliar, sedangkan total liablitas mencapai Rp 87,01 miliar dan ekuitas perseroan berada pada level Rp 112,86 miliar.

"Perseroan akan terus berupaya untuk menjaga struktur permodalan yang optimal agar dapat menopang pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan,” ujar manajemen dalam prospektus, Rabu (19/5/2021).

Sebelumnya, emiten pertambangan emas, perak, tembaga dan mineral ini berencana melakukan pembelian kembali (buyback) sebanyak-banyaknya 229.033.658 saham atau paling banyak 1% dari modal disetor dalam perseroan. Adapun dana yang dialokasikan untuk buyback ini maksimum sebesar Rp 530 miliar, termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya.

"Pertimbangan melakukan buyback salah satunya adalah untuk memberi fleksibilitas yang memungkinkan perusahaan menjaga stabilitas harga saham jika harga tersebut tidak mencerminkan nilai atau kinerja,” ujar manajemen.

Selain untuk meningkatkan stabilitas harga saham perseroan, buyback ini juga dilakukan dalam rangka pelaksanaan program insentif jangka panjang atau Long Term Incentive (LTI) bagi karyawan, direksi, dewan komisaris perseroan, sehingga anak perusahaan perseroan dapat memacu kinerjanya.

Adapun, pembelian kembali ini akan dilaksanakan terhitung sejak tanggal perseroan memperoleh persetujuan dari pemegang saham perseroan melalui RUPSLB pada 25 Mei 2021 mendatang dan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 18 bulan atau selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 25 November 2022.

