Kasus Covid-19 Naik, Harga Minyak Mentah Dunia Turun 3%

Kamis, 20 Mei 2021 | 07:55 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia anjlok hingga 3% pada penutupan perdagangan Rabu (19/5/2021) akibat meningkatnya kasus Covid-19 di Asia dan naiknya inflasi di AS.

Harga minyak Brent turun 3,2% ke US$ 66,49 per barel. West Texas Intermediate (WTI) turun 3,5% ke US$ 63,19 per barel.

Sebelumnya harga minyak mentah Brent sempat menembus US$ 70 per barel berkat optimisme pembukaan kembali aktivitas di AS dan Eropa.

Namun, belakangan ini, kenaikan kasus Covid-19 di India, Taiwan, Vietnam, dan Thailand menimbulkan kekhawatiran akan lockdown dan melemahnya permintaan.

Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak berusaha memadamkan kekhawatiran. Dia mengatakan harga minyak mentah stabil dan pasar relatif seimbang, di mana permintaan masih sedikit di atas persediaan.

Kenaikan inflasi memicu spekulasi bahwa the Federal Reserve akan memperketat kebijakan moneter. Risalah rapat the Federal Reserve dari bulan April mengindikasikan bank sentral AS itu akan mulai mengurangi program pembelian aset (tapering) dalam rapat-rapat mendatang.

Sumber: CNBC.com