Ekspor Jepang Melesat, Bursa Asia Terkoreksi

Kamis, 20 Mei 2021 | 08:08 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka melemah pada perdagangan Kamis (20/5/2021). Ekspor Jepang melesat pada bulan April. Pelaku pasar menantikan data tenaga kerja Australia dan suku bunga Tiongkok.

Indeks Nikkei 225 Tokyo turun 0,53%, S&P/ASX 200 Australia turun 0,17%. Kospi Korea Selatan turun 0,18%.

Ekspor Jepang bulan April naik 0,38% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini lebih tinggi dari prediksi survei ekonom Reuters yang memprakirakan kenaikan 30,9%.

Bank sentral Tiongkok PBoC dijadwalkan mengumumkan suku bunga acuan loan prime rate (LPR) satu tahun dan LPR lima tahun. Mayoritas analis memperkirakan PBoC tidak akan mengubah suku bunga.

Indeks-indeks acuan Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Rabu (19/5/2021). Pergerakan saham bergerak fluktuatif, diwarnai dengan anjloknya bitcoin. Dow Jones Industrial Average turun 0,48%, S&P 500 turun 0,29%, dan Nasdaq turun 0,03%.

Pelaku pasar mencerna risalah rapat the Federal Reserve dari bulan April yang mengindikasikan akan mulai mengurangi program pembelian aset (tapering) dalam rapat-rapat mendatang.

Harga minyak mentah dunia anjlok hingga 3% pada penutupan perdagangan Rabu (19/5/2021) akibat meningkatnya kasus Covid-19 di Asia dan naiknya inflasi di AS.

Harga minyak Brent turun 3,2% ke US$ 66,49 per barel. West Texas Intermediate (WTI) turun 3,5% ke US$ 63,19 per barel.

Sumber: CNBC.com