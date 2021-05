Ekspor April 2021 Capai US$ 18,48 Miliar, Naik 51,94% YoY

Kamis, 20 Mei 2021 | 11:44 WIB

Oleh : Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Pada April 2021, nilai ekspor Indonesia mencapai US$ 18,48 miliar, meningkat 0,69% dibanding ekspor Maret 2021 yang sebesar US$ 18,35 miliar (month-to-month/mtm). Namun jika dibandingkan dengan April 2020 yang sebesar US$ 12,16 miliar, peningkatannya sangat besar mencapai 51,94% (year-on-year/yoy).

“Performa ekspor kita di April 2021 sangat bagus karena adanya peningkatan permintaan dan kenaikan harga berbagai komoditas. Kita harapkan ini bisa terjaga dan terus meningkat,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto dalam pemaparan kondisi Neraca Perdagangan April 2021, Kamis (20/5/2021).

Untuk ekspor nonmigas mencapai US$ 17,52 miliar, naik 0,44% dibandingkan Maret 2021. Sedangkan ekspor migas sebesar US$0,96 miliar atau naik 5,34%. Jika dibandingkan dengan April 2020, ekspor nonmigas naik 51,08% dan ekspor migas naik 69,60%.

Peningkatan terbesar ekspor nonmigas Indonesia antara lain ke Tiongkok yang naik US$ 201,2 juta, Swiss US$ 166,6 juta, Korea Selatan US$ 119,9 juta, Taiwan US$ 118,4 juta, dan Malaysia US$ 72,8 juta. Sedangkan penurunan ekspor terbesar adalah ke India sebesar US$ 123,8 juta.

Dengan hasil ekspor tersebut, maka total ekspor periode Januari – April 2021 sebesar US$ 67,38 miliar, meningkat 24,96% dibandingkan periode yang sama di tahun 2020.

Sumber: BeritaSatu.com