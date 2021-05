BPS: Neraca Perdagangan Indonesia Surplus 12 Bulan Berturut-Turut

Kamis, 20 Mei 2021 | 11:53 WIB

Oleh : Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, neraca perdagangan Indonesia pada April 2021 kembali mengalami surplus sebesar US$ 2,19 miliar.

Kepala BPS Suhariyanto memaparkan, pada April 2021, nilai ekspor Indonesia mencapai US$ 18,48 miliar, meningkat 0,69% dibanding ekspor Maret 2021 yang sebesar US$ 18,35 miliar (month-to-month/mtm). Bahkan jika dibandingkan dengan April 2020 yang sebesar US$ 12,16 miliar, peningkatannya mencapai 51,94% (year-on-year/yoy).

Untuk impor, nilainya mencapai US$ 16,29 miliar atau turun 2,96% dibandingkan Maret 2021 yang sebesar US$16,79 miliar. Sedangkan jika dibandingkan dengan April 2020 yang sebesar US$ 12,54 miliar mengalami kenaikan 29,93%.

“Neraca perdagangan di April 2021 mengalami surplus US$ 2,19 miliar. Surplus ini lebih kuat dibandingkan bulan lalu, dan kalau kita mundur ke belakang, berarti neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus selama 12 bulan berturut-turut sejak bulan Mei tahun lalu,” kata Suhariyanto, dalam pemaparan Neraca Perdagangan April 2021, Kamis (20/5/2021).

Suhariyanto menambahkan, surplus US$ 2,19 miliar pada April 2021 ini diperoleh dari transaksi perdagangan sektor nonmigas sebenarnya lebih tinggi yakni US$ 3,26 miliar, namun tereduksi oleh defisit perdagangan migas US$ 1,07 miliar.

Selama Januari-April, 2021 sektor migas masih mengalami defisit cukup tinggi US$ 3,55 miliar, namun terjadi surplus pada sektor nonmigas US$ 11,27 miliar, sehingga secara total masih mengalami surplus US$ 7,72 miliar.

Sumber: BeritaSatu.com