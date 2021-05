Kemkeu AS: Transaksi Besar Cryptocurrency Wajib Lapor Pajak

Jumat, 21 Mei 2021 | 07:27 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

New York, Beritasatu.com - Kementerian Keuangan AS pada hari Kamis (20/5/2021) mengumumkan akan memperketat transaksi cryptocurrency. Semua transfer sebesar US$ 10.000 atau lebih harus dilaporkan ke Ditjen Pajak atau Internal Revenue Service (IRS).

"Cryptocurrency mempunyai masalah pelacakan yang signifikan karena digunakan untuk memfasilitasi aktivitas ilegal, termasuk penghindaran pajak," demikian bunyi keterangan Kementerian Keuangan AS yang dipimpin Janet Yellen.

"Presiden mengusulkan menambah sumber daya kepada IRS untuk menangani pertumbuhan aset kripto. Dalam konteks rezim pelaporan akuntansi keuangan yang baru, semua jenis cryptocurrency, akun perdagangan kripto, dan akun jasa pembayaran yang menerima cryptocurrency akan diawasi (IRS). Sama halnya dengan transaksi tunai, maka bisnis yang menerima aset kripto dengan nilai pasar di atas US$ 10.000 juga harus dilaporkan," lanjut Kemkeu AS.

Bitcoin sempat memasuki zona koreksi setelah pengumuman Kemkeu AS tersebut, tetapi kemudian berhasil rebound dan ditutup menguat. Data Coin Metrics menunjukkan, bitcoin naik 3,61% ke 40.423,89 dan Ether naik 5,71% ke 2.767,78.

Pengetatan pengawasan cryptocurrency -seperti bitcoin, ethereum, hingga dogecoin- adalah bagian dari usaha Pemerintahan Presiden Joe Biden mengejar pengemplang pajak dan meningkatkan kepatuhan. Beberapa hal yang dilakukan untuk mencapai hal ini adalah menambah anggaran dan meningkatkan teknologi IRS, dan hukuman yang lebih berat untuk para pengemplang pajak.

Pengetatan pengawasan terhadap cryptocurrency dapat berdampak pada melemahnya valuasi bitcoin dan lain-lain. Bitcoin terkoreksi sekitar 25% bulan ini akibat pengetatan di Tiongkok, Tesla menolak pembayaran dengan bitcoin, hingga riset JPMorgan yang mengatakan investor institusional mulai meninggalkan bitcoin.

Ed Mills, analis dari Raymond James, menilai bahwa pengetatan pengawasan cryptocurrency oleh Securities and Exchange Comission alias regulator bursa AS, justru akan membuat investor merasa aman dan terhindar dari manipulasi pasar. "Dalam jangka panjang, regulasi akan memperkuat legitimasi aset kripto," kata dia.

Sumber: CNBC.com