Harga Minyak Mentah Turun Lagi Akibat Sentimen Iran

Jumat, 21 Mei 2021 | 08:42 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia turun 2% pada perdagangan Kamis (20/5/2021). Potensi pencabutan embargo Iran dapat membanjiri persediaan minyak dunia.

Harga minyak mentah Brent turun 2,3% ke US$ 65,11 per barel. West Texas Intermediate turun 2% ke US$ 62,05 per barel.

Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan di televisi bahwa sanksi terkait minyak, perkapalan, petrokimian, asuransi dan bank sentral telah dibahas dalam negosiasi nuklir denggan AS.

Kilang-kilang minyak di India dan sebuah kilang minyak di Eropa disebut sedang mengevaluasi ulang rencana pembelian minyak demi menciptakan ruang untuk minyak dari Iran di semester kedua tahun ini.

Kekhawatiran akan Covid-19 masih menghantui pergerakan harga minyak. Sekitar 2/3 warga India yang dites ternyata pernah terpapar Covid-19.

Sumber: CNBC.com