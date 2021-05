Bursa Asia Dibuka Menguat Seiring Wall Street

Jumat, 21 Mei 2021 | 08:48 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Jumat (21/5/2021), menyusul pergerakan Wall Street yang sebelumnya ditutup positif.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,97%, Indeks Komposit Shanghai naik 0,19%, Hang Seng Hong Kong naik 0,26%, ASX 200 Australia naik 0,08%, Kospi naik 0,8%.

Pasar memantau pergerakan saham Tencent di Hong Kong setelah raksasa teknologi Tiongkok itu melaporkan kenaikan laba 65% pada triwulan pertama 2021.

Indeks-indeks acuan Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Kamis (20/5/2021). Saham-saham teknologi memimpin penguatan. Data ketenagakerjaan yang lebih baik dari perkiraan memberikan angin segar, sementara bitcoin kembali menguat.

Dow Jones Industrial Average naik 0,55%, S&P 500 naik 1,06%, dan Nasdaq naik 1,77%. Microsoft, Facebook, dan Alphabet naik di atas 1%, sedangkan Netflix dan Apple naik di atas 2%.

Harga minyak mentah dunia turun 2% pada perdagangan Kamis (20/5/2021). Potensi pencabutan embargo Iran dapat membanjiri persediaan minyak dunia.

Harga minyak mentah Brent turun 2,3% ke US$ 65,11 per barel. West Texas Intermediate turun 2% ke US$ 62,05 per barel.

Sumber: CNBC.com