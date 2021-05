Oki Pulp & Paper Rilis Obligasi dan Sukuk Mudharabah Rp 4 Triliun

Jumat, 21 Mei 2021 | 13:11 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com– Perusahaan yang bergerak di bidang bubur kertas (pulp), kertas tisu, dan kimia dasar PT Oki Pulp & Paper Mills berencana menerbitkan surat utang atau obligasi tahap I tahun 2021 maksimal Rp 3 triliun dan sukuk mudharabah tahap I tahun 2021 Rp 1 triliun. Dengan demikian, aksi korporasi ini menargetkan perolehan total dana Rp 4 triliun.

Dalam keterangan resmi, Jumat (21/5/2021) manajemen Oki Pulp & Paper Mills menyebutkan bahwa dana obligasi dan sukuk 40% dipergunakan untuk pembayaran angsuran utang, 15% untuk belanja modal yang terdiri pembelian mesin dan peralatan untuk pulp, tisu dan chemical, pekerjaan sipil, dan infrastruktur. Sedangkan, sisanya untuk modal kerja antara lain pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead.

Obligasi dan sukuk tahap I tersebut terbagi dalam tiga seri yakni Seri A dengan tenor 370 hari, Seri B 3 tahun, dan Seri C 5 tahun. Pembayaran bunga keduanya akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2021, sedangkan pembayaran bunga obligasi dan sukuk terakhir akan dilakukan pada 11 Juli 2022 untuk Seri A, 1 Juli 2024 untuk seri B, dan 1 Juli 2026 untuk Seri C.

Lembaga pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menetapkan peringkat nasional untuk surat utang jangka panjang PT Oki Pulp & Paper Mills di idA+ (Single A Plus) dan idA+ (sy) (Single A Plus Syariah).

Sedangkan masa penawaran awal jatuh pada 21 Mei-10 Juni 2021 dan masa penawaran umum pada 21-25 Juni 2021. Lalu tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2 Juli 2021. PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk ditunjuk sebagai penjamin emisi obligasi. Sedangkan, PT Bank KB Bukopin Tbk ditunjuk sebagai wali amanat.

Per akhir tahun 2020, Oki Pulp & Paper Mills yang merupakan bagian dari Asia Pulp & Paper (APP), Sinarmas Group membukukan laba bersih US$ 297,68 juta atau turun 33,77% dari periode akhir 2019 yang sebesar US$ 449,49 juta. Penjualan juga mengalami penurunan dari US$ 1,57 miliar menjadi US$1,39 miliar, atau turun 11,7%. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan harga jual terutama untuk produk bubur kertas.

Sumber: BeritaSatu.com