Dow Menguat karena Data Manufaktur AS Tertinggi Sepanjang Masa

Sabtu, 22 Mei 2021 | 05:52 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Ilustrasi bursa saham AS, Wall Street. (Foto: CNBC)

New York, Beritasatu.com - Bursa AS di Wall Street ditutup bervariasi pada perdagangan Jumat (21/5/2021) di tengah data manufaktur AS yang naik ke level tertinggi sepanjang masa. Indeks S&P 500 ditutup turun tipis karena sektor teknologi kembali tertekan di tengah penurunan harga bitcoin.

Indeks S&P merosot kurang 0,1% menjadi 4.155,86 setelah naik 0,7% pada hari sebelumnya. Dow Jones Industrial Average naik 123,69 poin, atau 0,4% menjadi 34.207,84, berkat saham Boeing. Adapun komposit Nasdaq merosot 0,5% menjadi 13.470,99.

Untuk minggu ini, S&P 500 turun 0,4% mencatat pelemahan mingguan pertama sejak Februari. Dow merosot 0,5% pada minggu ini, sementara Nasdaq Composite naik 0,3% pada minggu ini, memecahkan penurunan beruntun 4 minggu.

Bitcoin, yang mengguncang pasar di awal minggu dengan keruntuhan 30%, turun lagi pada Jumat setelah Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He memperingatkan penambangan bitcoin. Dia mengatakan diperlukan regulasi lebih ketat untuk melindungi sistem keuangan. Harga bitcoin anjlok 10% menjadi sekitar US$ 36.200. Sementara saham terkait crypto seperti Coinbase dan MicroStrategy di zona merah masing-masing hilang 3,9% dan 4,7%. Adapun Tesla turun 1%.

Sementara saham Boeing naik 3,2% setelah Reuters melaporkan produsen pesawat itu membahas peningkatan produksi 737 MAX menjadi sebanyak 42 unit per bulan pada akhir 2022.

Sentimen positif yang membantu perdagangan Jumat adalah aktivitas manufaktur AS melonjak ke rekor tertinggi bulan ini. IHS Markit Flash US Manufacturing Purchasing Managers 'Index melonjak ke level tertinggi sepanjang masa di 61,5 di bulan Mei dari 60,5 di bulan April. Ekonom yang disurvei oleh Dow Jones memperkirakan indeks akan tetap stabil.

"Data ekonomi utama untuk bulan Mei sangat kuat," kata Pendiri Vital Knowledge, Adam Crisafulli dalam sebuah catatan. "Kami sudah tahu The Fed sedang berpikir tentang tapering (pengurangan pembelian obligasi) dan rilis ini dapat menyebabkan mereka memikirkannya sedikit lebih keras, tetapi saham akan baik-baik saja selama Fed tidak memberi sinyal penurunan sebelum November".

Saham Nvidia melonjak 2,6% setelah raksasa chip itu mengumumkan pemecahan saham (stock split) 4 banding 1.

Ford, yang mendapat pesanan 20.000 pikap F-150, mobil listrik terbarunya, naik 6,7%. Saham Home Depot naik 0,7% setelah perusahaan mengumumkan program pembelian kembali saham senilai US$ 20 miliar.

Sumber: CNBC