Harga Bitcoin Jatuh Setelah Tiongkok Serukan Tindakan Keras Mata Uang Digital

Sabtu, 22 Mei 2021 | 06:30 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Beijing, Beritasatu.com - Harga Bitcoin jatuh pada Jumat (21/5/2021) setelah otoritas Tiongkok secara intensif menyerukan untuk menindak keras penambangan dan perdagangan cryptocurrency.

Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He dan Dewan Negara dalam sebuah pernyataan mengatakan diperlukan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi sistem keuangan. Pernyataan yang dirilis Jumat malam di Tiongkok menyebut diperlukan tindakan bagi penambangan Bitcoin dan perilaku perdagangan. Hal ini penting untuk mencegah transmisi risiko individu ke bidang sosial.

Harga Bitcoin di Coin Metrics merosot lebih 8,5% karena berita tersebut. Penurunan ini juga makin memperburuk mata uang digital itu yang telah melemah 40% dari puncaknya. Mata uang crypto lainnya juga mengalami pelemahan besar, seperti Ethereum dan Dogecoin keduanya turun lebih 11%.

Pernyataan keras Tiogkok terjadi selang sehari setelah pejabat AS berjanji bersikap tegas terhadap mereka yang menggunakan bitcoin untuk melakukan aktivitas ilegal secara luas termasuk penggelapan pajak. Departemen Keuangan AS mengatakan pihaknya akan membutuhkan pelaporan transfer crypto lebih US$ 10.000, seperti halnya transaksi uang tunai.

Kekhawatiran di Tiongkok terjadi karena sejumlah masalah. Penambangan Bitcoin lewat komputer di negeri Tirai Bambu itu menyedot energi dalam jumlah besar dalam rangka memecahkan masalah matematika yang rumit untuk membuka mata uang kripto.

Pihak berwenang di seluruh dunia telah menyatakan kekhawatirannya tentang bagaimana bitcoin dan uang kripto sejenisnya digunakan dengan cara ilegal.

"Penting untuk menjaga kelancaran pasar saham, utang, dan valuta asing, menindak keras kegiatan sekuritas ilegal, dan menghukum berat kegiatan keuangan ilegal," kata pernyataan itu.

Sebagai bagian untuk merampingkan ruang mata uang digital yang sedang berkembang, bank sentral Tiongkok menjadi salah satu yang pertama di dunia mengembangkan mata uang digitalnya sendiri yang didukung yuan.

Sumber: CNBC