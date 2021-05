Emas Melemah karena Penguatan Dolar Menyusul Membaiknya Data Ekonomi AS

Sabtu, 22 Mei 2021 | 10:04 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun tipis pada Jumat karena dolar rebound setelah data manufaktur AS menguat. Meski demikian secara mingguan masih mencatat kenaikan untuk ketiga kalinya berturut-turut.

Harga emas di pasar spot emas turun 0,1% menjadi US$ 1.876,42 per ons, tetapi secara mingguan naik 1,9% terbantu imbal hasil Treasury AS yang melemah. Emas berjangka AS turun 0,3%, menjadi US$ 1.876,70.

Data menunjukkan aktivitas pabrik AS semakin membaik pada awal Mei di tengah kuatnya permintaan domestik. "Data ekonomi yang kuat seperti PMI (purchasing manager index) berpotensi menyebabkan fluktuasi jangka pendek di pasar emas, berdasarkan premis bahwa Federal Reserve akan mengurangi pembelian obligasi lebih cepat," kata Direktur Perdagangan Logam High Ridge Futures, David Meger.

Risalah Fed Rabu (19/5/2021) menunjukkan sejumlah pejabat siap melonggarkan kebijakan moneter demi pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, meskipun pelaku pasar mengabaikan kekhawatiran tersebut karena mereka tidak berharap hal itu akan terjadi dalam waktu dekat.

Dolar naik 0,3% terhadap mata uang lainnya, membuat emas lebih mahal bagi pemegang mata uang lain. Sementara patokan imbal hasil obligasi 10 tahun bertahan di 1,62%, turun dari level tertinggi hampir 1 minggu 1,69% pada Rabu. "Pasar obligasi menunjukkan cenderung percaya bahwa Fed akan jauh lebih lambat dalam menghapus akomodasi," kata analis OANDA, Edward Moya.

Di tempat lain, paladium turun 2,5% menjadi US$ 2,781,64 per ons dan secara mingguan melemah terbesar sejak pekan yang berakhir 29 Januari. Sementara perak turun 1,1% ke US$ 27,44.

Platinum merosot 2,3% menjadi US$ 1,169,05, atau secara mingguan melemah untuk kedua kalinya berturut-turut.

