IPO JD Logistics Akan Jadi yang Terbesar Kedua di Hong Kong

Minggu, 23 Mei 2021 | 07:29 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Al Faruq / FMB

Jakarta, Beritasatu.com — JD Logistics, unit logistik raksasa e-commerce Tiongkok JD.com, akan memperoleh dana sebesar US$ 3,2 miliar (Rp 46 triliun) melalui penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham di Hong Kong.

Dilansir dari Forbes, Jumat (21/5/2021), aksi IPO tersebut akan menjadi yang terbesar kedua setelah aksi IPO dari perusahaan operator aplikasi video pendek Kuaishou Technology senilai US$ 5,4 miliar pada bulan Februari.

“Melonjaknya e-commerce di seluruh dunia telah mendorong pertumbuhan pesat dalam industri logistik internasional, dengan pandemi Covid-19 memberikan dorongan lebih jaun untuk pertumbuhan industri e-commerce global pada tahun 2020,” jelas Executive director and Asia-Pacific chief economist at IHS Markit, Rajiv Biswas.

Biswas menambahkan, penjualan online di Tiongkok mencapai sekitar 22% dari total penjualan ritel barang-barang konsumen setelah mengalami pertumbuhan pesat selama dua tahun terakhir.

Untuk diketahui, dalam rencana aksi JD Logistics, dana investasi Singapura Temasek, Blackstone dan SoftBank Group akan berinvestasi dalam IPO perseroan tersebut.

Adapun saham JD Logistics akan mulai diperdagangkan pada 28 Mei 2021. Sementara pihak yang bertindak sebagai joint sponsor dalam aksi IPO perseroan adalah BofA Securities Inc, Goldman Sachs Group Inc. dan Haitong International Securities Group Ltd.

Sebagai informasi, JD Logistics didirikan pada tahun 2007. Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang supply chain dan logistik untuk industri e-commerce. Perseroan juga mengoperasikan pusat penyortiran tak berawak, dan juga menggunakan drone untuk mengirimkan pembelian online, di mana mulai dioperasikan pada 25 April 2017, dengan kantor pusatnya di Beijing, Tiongkok, dan beroperasi sebagai anak perusahaan JD.com.

Berdasarkan prospektus, JD.com merupakan pemain terbesar (berdasarkan total pendapatan) dalam industri layanan logistik rantai pasokan terintegrasi Tiongkok. JD.com telah mengamankan posisinya sebagai satu-satunya perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok dengan unit logistiknya sendiri dibandingkan dengan Alibaba yang masih bergantung pada mitranya.

