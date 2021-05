Pergerakan Penerbangan Masih di Bawah 50 Persen dari Normal

Minggu, 23 Mei 2021 | 18:16 WIB

Oleh : Theresa Desfika / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - AirNav Indonesia melayani rata-rata 2.811 pergerakan penerbangan per hari di 50 bandara terpantau sepanjang periode 18-20 Mei 2021. Angka tersebut hanya 48% dibandingkan rata-rata pergerakan masa normal yang mencapai 5.829 pergerakan penerbangan per hari.

“Jumlah rata-rata penerbangan sipil yang kami catat di 50 bandara monitoring posko pengendalian transportasi Idulfitri Kementerian Perhubungan selama periode pengetatan mudik pasca-Lebaran ini masih berada di bawah rata-rata pergerakan penerbangan pada periode normal," kata Direktur Utama AirNav Indonesia, M Pramintohadi Sukarno, dalam keterangan resmi, Minggu (23/5/2021).

Ia menambahkan bahwa hal ini terjadi secara menyeluruh di bandara-bandara yang dipantau melalui posko, termasuk di lima bandara besar Indonesia.

Pramintohadi memaparkan, AirNav Indonesia Cabang Jakarta Air Traffic Services Center (JATSC) di Bandara Soekarno-Hatta mencatatkan angka rata-rata 689 penerbangan sipil per hari pada periode 18-20 Mei 2021 atau sebesar 61% dibandingkan dengan periode normal, yaitu 1121 pergerakan.

Sedangkan, Cabang Denpasar melayani rata-rata 129 penerbangan sipil per hari atau sebesar 30% dibandingkan dengan periode normal, yaitu 436 pergerakan.

“Cabang Surabaya melayani rata-rata 202 penerbangan sipil per hari atau sebesar 55% dibandingkan dengan periode normal, yaitu 370 pergerakan. Cabang Medan melayani rata-rata 116 penerbangan sipil per hari atau sebesar 69% dibandingkan dengan periode normal, yaitu 168 pergerakan. Sedangkan, Cabang Makassar Air Traffic Services Center melayani rata-rata 237 penerbangan sipil per hari atau sebesar 87 % dibandingkan dengan periode normal, yaitu 272 pergerakan,” lanjut dia

Ketika aturan peniadaan mudik Lebaran diberlakukan pada 6-17 Mei 2021, jelas Pramintohadi, AirNav Indonesia bahkan mencatatkan angka penurunan pergerakan penerbangan sipil yang sangat drastis, yaitu sebesar minus 88% dibandingkan dengan pada periode normal penerbangan.

"Rata-rata harian jumlah penerbangan sipil yang kami layani turun selama periode peniadaan mudik Lebaran, yakni dari rata-rata 5.829 pergerakan per hari menjadi rata-rata 693 pergerakan per hari. Angka penurunan yang sangat signifikan ini membuktikan bahwa kebijakan larangan mudik Lebaran, khususnya untuk penerbangan sipil, berjalan dengan efektif,” tambah Pramintohadi.

Dia menekankan, intensitas penerbangan sipil di seluruh ruang udara Indonesia khususnya di masa Lebaran tahun ini telah diantisipasi oleh AirNav Indonesia.

“Kami sudah mengantisipasi bahwa kebijakan pengetatan dan peniadaan mudik Lebaran ini akan berdampak pada jumlah pergerakan penerbangan yang kami layani. Kami berharap pasca periode pengetatan mudik berakhir tanggal 24 Mei nanti, jumlah penerbangan di Indonesia akan meningkat," ujar dia.

Sumber: BeritaSatu.com