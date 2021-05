Sandiaga Uno Resmikan Museum dan Lapangan Basket Bucketlist Indonesia

Minggu, 23 Mei 2021 | 20:08 WIB

Oleh : Vento Saudale / EHD

Bogor, Beritasatu.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekeraf) Sandiaga Salahudin Uno meresmikan Gallery Museum dan lapangan basket The Bucketlist Indonesia di Kota Bogor. Tempat ini disebut terlengkap di wilayah Asia Tenggara.

Tiba Minggu (23/5/2021) siang, Sandiaga didampingi Wali Kota Bogor Bima Arya berkeliling di area museum The Bucketlist. Di sini, banyak koleksi barang-barang dari pemain basket nasional dan internasional yang tersimpan rapi dalam kotak kaca.

Kemudian, mereka juga sempat menjajal lapangan indoor basket The Bucketlist yang telah berstandar internasional. Tanpa canggung, Sandiaga dan Bima melemparkan bola ke dalam ring dari titik tiga poin.

"My first love is basketball, jadi melihat tadi buat saya dream come true. Saya terima kasih sekarang Kota Bogor punya Bucketlis," kata Sandiaga kepada wartawan di lokasi, Minggu (23/5/2021).

BACA JUGA Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Beli Produk Lokal untuk Bingkisan Lebaran

Sandiaga menambahkan, gallery museum The Bucketlist Indonesia ini diklaim yang terlengkap di Asia Tenggara. Banyak koleksi barang-barang dari para pemain nasional maupun internasional.

"Tadi sudah saya cek bahwa mungkin ini koleksi yang paling lengkap se-Asia Tenggara. Wisatanya dapet, olahraga basketnya dapet dan penting edukasinya dapat. Saya titipkan di tengah pandemi pastikan protokol kesehatannya karena basket ini contact sport kita lagi penerapan CHSE," ungkapnya.

Diharapkan, dengan adanya The Bucketlist ini mampu membangkitkan gairah ekonomi kreatif dalam memajukan pariwisata di tengah pandemi covid-19.

Bima pun menyebut, keberadaan Bucketlist sesuai dengan konsep Kota Bogor dimana mengedepankan sport and tourism. Sehingga, akan banyak wisatawan datang ke Kota Bogor mendapatkan pesona wisata sambil berolahraga.

Terbaik

Salah satu pendiri The Bucketlist Indonesia, Helmy Yusman Santoso menilai di Indonesia, basket belum terdokumentasi dengan baik. Dengan alasan tersebut, Helmy menghadirkan The Bucketlist Indonesia sebagai one stop basketball experience yang menghadirkan edukasi, pengalaman, dan entertainment seputar dunia basket.

BACA JUGA Sandiaga Uno: Indonesia Layak Jadi Lokasi Syuting Film Internasional

Tak hanya lapangan berstandar Federasi Basket Internasional (FIBA), The Bucketlist Indonesia menghadirkan galeri basket pertama dan terbesar di Indonesia.

Kata dia, The Bucketlist Indonesia merupakan salah satu upaya dalam mengabadikan pencapaian para bintang basket nasional maupun internasional.

"Dengan dibukanya Bucketlist Indonesia, kami juga berharap dapat menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap olahraga bola basket sekaligus menginspirasi para pecinta basket untuk terus bermain basket.” ujar Helmy.

Menurut Helmy, basket bukan sekedar olahraga. Baginya dan sebagian orang, basket merupakan bagian hidup sekaligus inspirasi hidup.

Dengan slogan “All-Star, All In”, The Bucketlist Indonesia hadir dengan berbagai fasilitas berkualitas terbaik seperti tiga lapangan basket One on One, NCR Sport yang menyajikan kebutuhan perlengkapan basket, dan The Bucketlist Kitchen yang menyajikan kuliner khas Bogor dengan suasana serba basket, memorabilia, serta mural legenda basket nasional dan internasional.

Sumber: BeritaSatu.com