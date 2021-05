Ditopang Pendapatan, Laba Panca Mitra Naik 17%

Senin, 24 Mei 2021 | 08:43 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Surabaya, Beritasatu.com- Emiten pengolah makanan beku berbasis udang PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) triwulan I 2021 membukukan bersih sebesar US$ 4,5 juta atau naik 17% (year on year/yoy) dibanding periode yang sama 2020 sebesar US$ 3,9 juta. Naiknya pendapatan menjadi pemicu kenaikan laba perusahaan.

"Perseroan mencetak pendapatan sebesar US$ 54,3 juta, atau naik 5,6% secara YoY dari tahun sebelumnya sebesar US$ 51,4 juta," kata Direktur Utama PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) Martinus Soesil dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (23/5/2021).

Kinerja positif selama triwulan I didukung meningkatnya penjualan ekspor terutama ke Amerika Serikat, yang tumbuh 9,0%, menjadi US$ 48,5 juta dari US$ 44,5 juta pada Maret 2020. Selain itu, volume penjualan bertambah 5,9% menjadi 6.043 ton dari tahun periode yang tahun sebelumnya 5.693 ton.

Kenaikan pendapatan juga sejalan dengan strategi meningkatkan porsi produk cooked shrimp dan value added shrimp yang masih memiliki demand tinggi dan mampu meningkatkan profitabilitas. “Per Maret 2021, volume penjualan produk Cooked Shrimp mencapai 56% dari total penjualan, sedangkan untuk produk value added shrimp mencapai 20% dari target kami total penjualan,” kata dia.

Sementara 2021 Panca Mita menargetkan peningkatan penjualan sebesar 11% menjadi US$ 190 juta. Adapun volume penjualan diharapkan bertambah 11% menjadi 20.000 ton

Martinus menambahkan untuk mencapai target tersebut, merampungkan pembangunan pabrik ke- 8 yang diharapkan beroperasi mulai Agustus 2021. “Pabrik kami per bulan Mei 2021 sudah mencapai 80%, bulan Juli kami sudah dapat mulai trial run dan bulan Agustus sudah mulai dapat beroperasi secara komersial. Untuk besaran kontrak penjualannya, akan kami umumkan setelahnya,” jelas Martinus.

PT Panca Mitra Multiperdana Tbk menjadi membukukan volume tonase ekspor udang nomor dua terbesar di Indonesia pada tahun 2020, dengan tujuan ekspor utama Amerika Serikat dan Jepang. Saat ini, PT Panca Mitra Multiperdana Tbk memiliki tujuh fasilitas produksi yang terletak di Situbondo dan Tarakan dengan kapasitas produksi mencapai kurang lebih 25.000 ton per tahun. Selain itu, PT Panca Mitra Multiperdana Tbk juga didukung oleh fasilitas cold storage dengan kapasitas mencapai 46.000 ton, yang menjadikan perseroan shrimp processor dengan fasiitas cold storage terbesar di Indonesia.

