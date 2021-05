Mayoritas Bursa Asia Positif, Harga Minyak Menguat

Senin, 24 Mei 2021 | 09:14 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka menguat pda perdagangan hari ini, Senin (24/5/2021) dipimpin oleh pasar modal Jepang.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,51%, indeks komposit Shanghai naik 0,2%, Hang Seng Hong Kong turun 0,38%, S&P/ASX 200 naik 0,13%, Kospi turun 0,14%.

Di Australia, saham-saham tambang tertekan aksi jual. Rio Tinto turun 0,2%, Fortescue turun 0,67%, dan BHP datar,

Pekan lalu, data menunjukkan sektor jasa menguat di AS dan Eropa menyusul pelonggaran lockdown.

ANZ Research dalam risetnya mengatakan perdabatan di pasar keuangan saat ini adalah seberapa cepat PDB bisa pulih, bukan lagi tentang bentuk pemulihan. Butuh waktu untuk menjawab pertanyaan seputar inflasi, tetapi the Fed dipercaya akan membantu perekonomian AS ke jalkan yang benar.

Harga minyak mentah dunia pagi ini menguat. Brent naik 0,41% ke US$ 66,71 per barel dan WTI naik 0,45% ke US$ 63,87 per barel.

Sumber: CNBC.com