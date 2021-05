IHSG Berpotensi Menguat, 3 Saham Ini Layak Dibeli

Senin, 24 Mei 2021 | 09:39 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FMB

Jakarta, Beritasatu.com — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari ini Senin (24/5/2021) cenderung menguat terbatas dengan level support 5.735 dan level resistance 6.033 dan 6.113. Sebelumnya akhir pekan lalu, indeks ditutup melemah 0,4% di level 5,773.

Dalam riset hariannya, MNC Sekuritas menjelaskan, IHSG diproyeksikan menguat terbatas menguji rentang 5.840 hingga 5.870.

"Adapun tetap waspadai 5.735 sebagai support IHSG, bila IHSG terkoreksi agresif ke bawah level tersebut, maka IHSG akan mengarah ke 5.600-5.700," jelasnya, Senin (24/5/2021).

Untuk tetap cuan, MNC Sekuritas menyarankan para investor untuk berinvestasi pada saham seperti berikut;

BMRI - Buy on Weakness (5,825)

Pada penutupan perdagangan pekan kemarin (21/5), BMRI ditutup menguat 3,1% ke level 5,825 diikuti dengan tekanan beli yang cukup tinggi. Kami memperkirakan, saat ini posisi BMRI sudah berada di akhir wave [v] dari wave C dari wave (A). Hal ini berarti, meskipun terkoreksi maka akan relatif terbatas dan berpeluang untuk melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 5,525-5,800

Target Price: 6,000, 6,600

Stop loss: below 5,450

EXCL - Buy on Weakness (2,240)

EXCL ditutup menguat 0,9% di level 2,240 pada perdagangan Jumat kemarin (21/5). Kami memperkirakan saat ini EXCL sedang berada di awal wave (C), sehingga EXCL diperkirakan masih berpeluang untuk melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 2,120-2,200

Target Price: 2,400, 2,530

Stop loss: below 2,090

PTBA - Buy on Weakness (2,150)

Pada perdagangan Jumat kemarin (21/5), PTBA kembali terkoreksi 0,5% ke level 2,150. Posisi PTBA saat ini kami perkirakan sudah berada di akhir wave 5 dari wave (C) dari wave [B], sehingga koreksi PTBA diperkirakan sudah relatif terbatas dan berpeluang berbalik menguat.

Buy on Weakness: 2,050-2,100

Target Price: 2,280, 2,500

Stop loss: below 1,940

LPKR - Sell on Strength (164)

Pekan kemarin (21/5), LPKR ditutup terkoreksi 1,8% ke level 164. Kami perkirakan saat ini LPKR sedang membentuk wave [iv] dari wave C dari wave (B), hal ini berarti penguatan LPKR akan relatif terbatas dan rawan terkoreksi kembali. Adapun rentang koreksi LPKR berada pada area 140-154 dan akan terkonfirmasi bila LPKR terkoreksi ke bawah 160.

