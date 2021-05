Sumber Daya Alam Melimpah, Arsjad Rasjid: Indonesia Tangguh Hadapi Dampak Pandemi

Senin, 24 Mei 2021 | 10:16 WIB

Oleh : LES

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Pengusaha Nasional Arsjad Rasjid menyebutkan, Indonesia termasuk sebagai negara yang tangguh menghadapi dampak pandemi Covid-19. Memiliki sumber daya alam yang melimpah, Indonesia juga memiliki daya tawar lebih tinggi di kancah global.

Disebutkan Arsjad, Inonesia memiliki lumbung pangan sendiri sehingga mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, sebagai negara archipelago, Indonesia memiliki potensi besar mulai dari sektor pertanian hingga kelautan.

"Indonesia punya kekayaan sumber daya alam. Kita punya semuanya, termasuk sektor pertanian, kelautan. Dari sisi populasi, kita punya pasar yang begitu besar. Ditambah kita juga siap menyambut demografi, formula ini tak dimiliki negara lain,” kata Arsjad Rasjid dalam rilis yang diterima Beritasatu.com, Senin (24/5/2021).

Indonesia, ungkap Arsjad, juga merupakan negara yang kaya mineral. Dicontohkannya, di era di mana derap teknologi berderap maju, hampir seluruh piranti penggerak teknologi membutuhkan baterai yang mineralnya dihasilkan oleh Indonesia.

"Teknologi itu pasti pirantinya butuh baterai dan lain-lain. Boleh semua menciptakan teknologi, tapi apa yang bisa dilakukan tanpa mineral. Kita punya mineral, ini kekayaan yang tidak dimiliki negara lain,” ujar Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk ini.

Ketangguhan Indonesia di masa pandemi ini, bisa dilihat dari nilai ekspor yang masih mencatatkan nilai positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor Indonesia pada April 2021 mencapai US$ 18,48 miliar, naik 0,69 persen dibanding ekspor Maret 2021. Sementara jika dibandingkan April 2020, nilai ekspor naik cukup signifikan sebesar 51,94 persen.

Ekspor nonmigas Indonesia pada April 2021 mencapai US$ 17,52 miliar, atau naik 0,44 persen dibanding Maret 2021. Peningkatan terbesar ekspor nonmigas April 2021 terhadap Maret 2021 terjadi pada besi dan baja sebesar US$ 246,2 juta (17,50 persen).

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–April 2021 mencapai US$ 67,38 miliar atau naik 24,96 persen dibanding periode yang sama pada 2020. Demikian juga ekspor nonmigas mencapai US$ 63,78 miliar atau naik 24,84 persen.

Ekspor nonmigas hasil industri pengolahan pada Januari–April 2021 naik 25,96 persen dibanding periode yang sama pada 2020. Demikian juga ekspor hasil pertanian naik 15,75 persen dan ekspor hasil tambang dan lainnya naik 19,66 persen.

Sedangkan berdasarkan negara tujuan, ekspor nonmigas April 2021 terbesar adalah ke Tiongkok sebesar US$ 3,93 miliar, disusul Amerika Serikat USD 2,03 miliar dan Jepang US$ 1,32 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 41,56 persen. Adapun ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) masing-masing sebesar US$ 3,59 miliar dan US$ 1,39 miliar.

Sumber: PR