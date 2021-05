FUNDtastic Catat Dana Kelolaan Rp 240 Miliar Per April

Senin, 24 Mei 2021 | 12:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Platform investasi dan pengelola keuangan, FUNDtastic membukukan total dana kelolaan sebesar Rp 240 miliar per akhir April 2021, naik 400% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di mana, Rp 202 miliar berasal dari dana kelolaan reksa dana dan sisanya Rp 38 miliar dari produk investasi emas.

“Untuk akhir tahun 2021, FUNDtastic menargetkan untuk menumbuhkan dana kelolaan sebesar 300% dari awal tahun 2021. Dengan target total penambahan sebanyak 15 produk atau lima produk dari masing-masing aset manajemen,” kata Chief Investment Officer dan Co-Founder FUNDtastic Franky Chandra kepada Investor Daily, Senin (24/5/2021).

Untuk mengejar target tersebut, perseroan akan menambah beberapa manajemen aset untuk bergabung di antaranya PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) dan PT BNP Paribas Asset Management (BNPP AM). Saat ini, FUNDtastic telah menyalurkan 65 produk reksa dana yang dikelola oleh 11 manajemen investasi. Selain reksa dana, FUNDtastic juga menyediakan produk investasi emas untuk pilihan investor. ”Dengan demikian kita sudah menghadirkan 13 aset manajemen dalam platform kami tahun ini,” katanya.

Di sisi lain, CEO dan co-founder FUNDtastic Harry Hartono mengingatkan agar investor perlu mengenali produk investasinya guna meminimalisir potensi risiko yang bisa timbul dari produk investasi tersebut. “Masalahnya, masih banyak orang yang belum melakukan cek dan ricek alias validasi sebelum mereka mulai investasi. Rasa cemas atau takut ketinggalan (fear of missing out/FOMO) menjadi penyebab utama para investor awam masuk tanpa mengenal produk investasi terlebih dahulu. Selain itu, ajakan teman atau kerabat juga membuat sebagian orang mengabaikan langkah validasi tersebut,” katanya.

Selain mengenali produk investasi, ada baiknya juga sebagai investor mengenali diri sendiri. Harry mengklasifikasi dua tipe investor secara garis besar. Pertama, tipe value investor yakni investor yang berinvestasi pada aset yang memiliki nilai yang bagus dan bertumbuh. Umumnya, value investor tak terpengaruh pada FOMO maupun spekulasi, karena fokus untuk berinvestasi pada jangka panjang. Oleh karena itu, value investor sering disebut juga sebagai passive investor, karena mereka tidak aktif melakukan transaksi, dan pasif menunggu produk investasinya bertumbuh dan memberikan imbal hasil yang optimal.

Sebaliknya, tipe investor yang berinvestasi pada aset yang dipengaruhi permintaan dan pasokan (demand dan supply), umumnya melakukan transaksi aset dalam jangka waktu yang lebih singkat dan bergantung pada momentum waktu dan spekulasi.

Menyinggung investasi kripto, Harry menilai, meski transaksi kripto terlihat lebih cepat memberikan imbal hasil yang menarik, para investor sebaiknya mewaspadai dan berhati-hati terhadap investasi ini, terutama bagi mereka yang masih pemula di dunia investasi. “Hal ini karena pergerakan naik turunnya harga mata uang kripto yang tinggi, umumnya didorong oleh spekulasi dan dorongan permintaan yang besar, namun sangat minim dilandasi fundamental yang kuat,” imbuhnya.

Sebelumnya, FUNDtastic meraih pendanaan Seri A atau US$ 7,7 juta di awal tahun 2021. Pendanaan seri A ini dipimpin oleh Ascend Capital Group, bersama dengan Indivara Group dan investor lainnya. Di tahun 2020 lalu, jumlah pengguna akun FUNDtastic telah meningkat hampir 5 kali lipat dibandingkan tahun 2019 lalu. Meskipun pandemi Covid-19 telah memukul roda perekonomian Indonesia, namun kesadaran masyarakat tentang pentingnya investasi dan kebutuhan dana darurat semakin tinggi.

