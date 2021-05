Sri Mulyani Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Capai 8,3%

Senin, 24 Mei 2021 | 19:07 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Sejalan dengan perbaikan sisi produksi dan permintaan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2021 akan melesat mencapai 7,1% hingga 8,3%. Sebelumnya, di kuartal I 2021, pertumbuhan ekonomi masih minus 0,74%.

“Proyeksi kami, pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2021 antara 7,1% hingga 8,3%,” ujar Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, di Jakarta, Senin (24/5/2021).

Secara rinci, komponen penyumbang pertumbuhan ekonomi kuartal II berasal dari konsumsi rumah tangga diperkirakan mencapai 6% hingga 6,8% di periode April-Juni tahun ini. Hal ini didorong oleh adanya momentum hari raya dan akselerasi program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).

Selain itu, konsumsi pemerintah diproyeksi tumbuh 8,1% hingga 9,7% di kuartal II 2021. Sementara, kinerja investasi diperkirakan tumbuh 9,4% hingga 11,1%, ekspor tumbuh 14,9% hingga 19,7%, dan impor tumbuh 13% hingga 19,7%.

Lebih lanjut, Menkeu menyebutkan, sejumlah indikator terus menujukkan perbaikan sejak kuartal I hingga saat ini. Pertama harga minyak dan komoditas global alami peningkatan didorong oleh peningkatan pemulihan perekonomian global.

"Minyak dunia yang mencapai kisaran US$ 67,7 per barel, batu bara US$99,1 per ton, CPO 4,95 ringgit Malaysia per ton, dan tembaga yang sudah melampaui US$10.000 per ton. Harga tembaga kita juga telah mencapai level tertinggi 10 tahun terakhir ini tnetunya akan berikan dampak bagi penerimaan negara dari faktor komoditas," tuturnya.

Kedua, PMI manufaktur global mencapai 55,8. Ini merupakan yang tertinggi bahkan sejak April 2010. Tingginya PMI terjadi di AS 60,5, Eropa 62,9, Jepang 53,6, China 51,9, India 55,5, hingga Indonesia 54,6. Peningkatan kinerja manufaktur Indonesia menunjukkan pertumbuhan pada output dan new orders terus berlanjut seiring dengan pulihnya ekonomi. "Hal ini akan menjaga optimisme bisnis terus terjaga kedepannya," tegasnya.

Ketiga, tingkat kepercayaan konsumen naik dari 93,4 menjadi 101,5 per April 2021. Keempat, konsumsi listrik tumbuh 6,3 persen dari sebelumnya negatif. "Kelompok rumah tangga tumbuh negatif 5,6% yoy, karena masyarakat pada bulan April tahun lalu lebih banyak melakukan kegiatan di dalam rumah seperti wfh dan belajar di rumah dibandingkan saat ini," jelasnya.

Sementara itu, untuk kelompok bisnis tumbuh double digit 15,9% yoy, menandakan kegiatan bisnis meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh ramainya pusat perbelanjaan seperti mal, pasar, dan pertokoan di bulan Ramadan dan dalam rangka persiapan Idulfitri. Kelima, penjualan mobil ritel tumbuh 227%. Sementara pertumbuhan produksi dan penjualan mobil grosir masing-masing meroket 322% dan 902%.

"Pada bulan ini, perusahaan meningkatkan produksinya untuk menanggapi masuknya pesanan baru yang paling kuat," tuturnya.

Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi di tahun ini tumbuh 4,5% hingga 5,3%. Perkiraan ini juga lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang minus 2,1%. "Untuk keseluruhan tahun akan lebih modest karena Covid-19. Kita berharap di kuartal III dan IV masih terus terakselerasi," pungkasnya.

