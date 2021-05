Dow Menguat 180 Poin, Big Tech Pimpin Kenaikan

Selasa, 25 Mei 2021 | 06:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Bursa AS naik pada perdagangan Senin (25/5/2021) karena sektor teknologi dan saham yang diuntungkan dari pembukaan kembali ekonomi memimpin kenaikan.

Dow Jones Industrial Average naik 186,14 poin, atau 0,6% menjadi 34.393,98. S&P 500 bertambah 1% menjadi 4.197,05, didorong sektor layanan teknologi dan komunikasi. Nasdaq Composite melonjak 1,4% menjadi 13.661,17 karena Alphabet, Facebook, dan Microsoft melonjak lebih 2%.

Saham teknologi naik melepas periode sulit bitcoin selama akhir pekan karena cryptocurrency menguat pada Senin. Cryptocurrency turun di bawah US$ 32.000 pada Minggu (24/5/2020), hanya rebound 20% menjadi di atas US$ 39.000 pada Senin. Rabu lalu, harga bitcoin jatuh tepat di atas US$ 30.000,level terendah sejak akhir Januari.

Coinbase naik 0,4% karena bitcoin merangkak kembali pada Senin. Saham Tesla, pemegang besar crypto, naik 4,4% terlepas dari volatilitas bitcoin.

Sejumlah saham yang diuntungkan dari pembukaan kembali ekonomi juga naik. Saham American Airlines dan United Airlines menguat 1%. Karnaval bertambah hampir 2,7%. Norwegian Cruise Line melonjak 4,7% setelah operator pelayaran itu mengumumkan rencana untuk kembali berlayar di AS musim panas ini.

Sementara kasus Covid-19 di Amerika Serikat (AS) telah turun ke level terendah sejak Juni ketika negara tersebut bersiap untuk akhir pekan Memorial Day. Rata-rata infeksi dalam 7 hari sekitar 26.000 pada Minggu, menurut data yang dikumpulkan oleh Universitas Johns Hopkins.

