Emas Menguat karena Dolar dan Imbal Hasil Obligasi AS Turun

Selasa, 25 Mei 2021 | 08:24 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas menguat pada perdagangan Senin (24/5/2021) karena pelemahan dolar dan imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS) lebih rendah. Sementara investor menunggu data yang akan dirilis minggu ini sebagai patokan untuk menilai laju pemulihan ekonomi di AS.

Harga emas di pasar spot naik 0,1% menjadi US$ 1.882,83 per ons pada pukul 1.42 EDT (1742 GMT). Minggu lalu emas mencapai level tertinggi sejak 8 Januari pada US$ 1.889.75. Emas berjangka AS ditutup naik 0,4%, menjadi US$ 1.884,5.

BACA JUGA Emas Melemah karena Penguatan Dolar Menyusul Membaiknya Data Ekonomi AS

Analis strategi pasar RJO Futures Bob Haberkorn mengatakan penurunan dolar dan imbal hasil obligasi AS menguntungkan emas. Namun penguatan pasar ekuitas memberikan faktor penyeimbang.

Dolar turun 0,2%. Sementara imbal hasil US Treasury turun ke level terendah dalam hampir 2 minggu, mengurangi biaya peluang memegang emas batangan tanpa bunga.

Investor menunggu pembicaraan bank sentral, Federal Reserve. Investor juga menunggu data produk domestik bruto AS, klaim pengangguran, dan barang tahan lama.

"Jika (data) keluar secara substansial lebih baik dari yang diharapkan, akan menjadi bearish (melemahkan) emas, karena kemungkinan penurunan Fed (dari program pembelian obligasi) akan lebih cepat daripada yang dijadwalkan," kata Haberkorn, menambahkan jika data lebih buruk dari perkiraan, emas bisa diperdagangkan menguat ke atas US$ 1.900.

BACA JUGA Harga Emas Naik Dekati Level Tertinggi 3 Bulan Dipicu Data Pekerjaan AS

Jatuhnya bitcoin juga mendukung harga emas, kata analis. “Harga emas sangat kuat di level ini. Ada beberapa hal yang membuat investor khawatir membeli emas, tetapi kami juga memiliki situasi di mana di Eropa, AS, dan Kanada, di mana vaksin mulai berdampak positif,” kata analis CPM Group, Jeffrey Christian.

"Perekonomian dibuka kembali dan aktivitas ekonomi kuat ... Mungkin harga emas melemah."

Di tempat lain, paladium turun 1,8% menjadi US$ 2,734.45 per ons, perak naik 0,8% menjadi US$ 27,75, dan platinum naik 0,7% menjadi US$ 1,174,31.

Sumber: CNBC