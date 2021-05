Bitcoin Dekati US$ 40.000 Setelah Musk Bicara dengan Penambang

Rabu, 26 Mei 2021 | 06:47 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

New York, Beritasatu.com - Harga bitcoin stabil pada perdagangan Selasa setelah CEO Tesla Elon Musk pada Senin (24/5/2021) mengaku melakukan diskusi aktif dengan penambang bitcoin mengenai penggunaan energi keberlanjutan koin digital.

Bitcoin yang merupakan cryptocurrency paling populer di dunia pada Selasa mencapai lebih dari US$ 39.000 sebelum sebelumnya ambles di posisi US$ 37.000. Bitcoin diperdagangkan sekitar US$ 37.615,45 pada 16.10 east time (ET), menurut data CoinDesk, yang mencerminkan kapitalisasi pasar US$ 704,1 miliar.

BACA JUGA Digempur Sentimen Negatif, Bitcoin dan Cryptocurrency Lainnya Masih Jeblok

Harga Ethereum naik sekitar 4,1% menjadi US$ 2.546,56 dalam 24 jam terakhir, sementara dogecoin turun sekitar 5,9% menjadi 34 sen per koin.

Musk dalam akun pribadi Twitternya pada Senin mengatakan diirnya sudah berbicara dengan penambang bitcoin. “Berbicara dengan penambang Bitcoin Amerika Utara. Mereka berkomitmen untuk mempublikasikan penggunaan energi terbarukan saat ini & yang direncanakan & meminta WW penambang untuk melakukannya. Berpotensi menjanjikan,” demikian cuit Musk.

Tak lama setelah itu, bitcoin menguat 4% mencapai US$ 39.824,81.

CEO Microstrategy Michael Saylor menindaklanjuti tweet Musk dengan mengatakan pihaknya mengadakan pertemuan CEO Tesla dan beberapa penambang bitcoin yang mengarah pada pembentukan Dewan Pertambangan Bitcoin. Dewan ini akan mempromosikan energi keberlanjutan.

Penambangan Bitcoin membutuhkan energi sangat besar. Hasilnya, bitcoin memiliki jejak karbon yang sebanding dengan Selandia Baru, yakni menghasilkan 36,95 megaton CO2 setiap tahun, menurut Digiconomist.

Musk telah menjadi pendukung besar cryptocurrency, sehingga memicu reli harga koin digital, termasuk bitcoin, dalam setahun terakhir. Kicauan dan komentarnya seputar cryptocurrency sering membuat harga melonjak atau anjlok.

BACA JUGA Harga Bitcoin Jatuh Setelah Tiongkok Serukan Tindakan Keras Mata Uang Digital

Dalam pengajuan ke OJK AS (The U.S. Securities and Exchange Commission/SEC) pada bulan Februari, Tesla mengungkapkan telah membeli bitcoin senilai US$ 1,5 miliar dan akan menerimanya sebagai bentuk pembayaran transaksi mobil Tesla. Perusahaan mencatat laba bersih US$ 101 juta dari penjualan bitcoin selama kuartal pertama , membantu meningkatkan laba ke rekor tertinggi.

Namun, hubungan Musk dengan koin digital tampaknya berubah awal bulan ini. Dia men-tweet pada 12 Mei bahwa perusahaan menangguhkan pembelian kendaraan Tesla menggunakan bitcoin, karena kekhawatiran penggunaan bahan bakar fosil yang meningkat pesat dalam aktivitas penambangan bitcoin.

Reli Bitcoin minggu ini terjadi setelah gejolak di pasar crypto yang membuat harganya turun di bawah $ 32.000 pada hari Minggu (23/5/2021).

Aksi jual crypto minggu lalu terjadi setelah otoritas di Tiongkok dan AS memperketat regulasi dan kepatuhan pajak pada cryptocurrency.

Sumber: CNBC