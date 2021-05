Harga Minyak Dekati Level Tertinggi 1 Minggu karena Prospek Stok Iran

Rabu, 26 Mei 2021 | 08:55 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak stabil pada perdagangan Selasa (25/5/2021) mendekati level tertinggi 1 minggu setelah melonjak lebih 3% pada hari sebelumnya karena investor menekan ekspektasi kembalinya eksportir minyak Iran ke pasar minyak mentah internasional.

Minyak mentah berjangka Brent naik 2 sen menjadi US$ 68,48 per barel, setelah melonjak 3% pada Senin (24/5/2021). Kontrak berjangka West Texas Intermediate AS melemah 5 sen menjadi US$ 66,00 per barel, setelah naik 3,9% pada hari sebelumnya.

Negosiasi tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran akan dilanjutkan di Wina minggu ini. Pembicaraan kembali menghangat setelah Teheran dan badan nuklir PBB memperpanjang perjanjian pemantauan program atom negara Timur Tengah itu.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Minggu (23/5/2021) mengatakan Amerika Serikat belum melihat apakah Iran akan bergerak untuk mematuhi komitmen nuklirnya untuk mencabut sanksi bahkan ketika pembicaraan yang sedang berlangsung telah menunjukkan kemajuan.

"Tampaknya pasar tidak lagi mengharapkan perjanjian nuklir AS dan Iran akan pulih dalam waktu dekat, karena dengan itu ekspor minyak Iran akan kembali ke pasar global," kata Commerzbank dalam sebuah catatan.

Namun pemulihan global dari pandemi Covid-19 yang tidak merata, menunjukkan prospek permintaan minyak yang beragam.

Beberapa bagian Eropa dan Amerika Serikat mencatat sedikit infeksi dan kematian, sehingga mendorong pemerintah melonggarkan pembatasan. Namun di wilayah lain seperti India, pengimpor minyak terbesar ketiga di dunia, kasusnya masih tinggi.

Infeksi virus corona di India naik 222.315, data pemerintah menunjukkan pada Senin, atau terbesar di dunia dalam 24 jam terakhir, meskipun jumlahnya turun dari level tertinggi lebih 400.000 awal bulan ini.

Sementara ekonomi Jerman kuartal pertama 2021 menyusut lebih dari yang diharapkan karena pembatasan terkait virus corona mendorong pemilik rumah untuk menyimpan lebih banyak uang daripada sebelumnya, data menunjukkan Selasa.

Sumber: CNBC