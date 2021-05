Bangun Pabrik, Merdeka Copper Anggarkan Capex US$ 290 Juta

Rabu, 26 Mei 2021 | 09:15 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Emiten pertambangan emas, PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) milik Sandiaga Uno melalui PT Saratoga Investama pada tahun ini menyiapkan belanja modal capital (expenditure expenditure/capex) sebanyak US$ 290 juta. Sebagian besar capex digunakan untuk investasi awal proyek pabrik Acid, Iron, Metal (AIM).

Wakil Presiden Direktur PT Merdeka Copper Gold Tbk, Simon James Milroy mengatakan, perseroan telah menandatangani perjanjian usaha patungan atau joint venture agreement (JVA) dengan Eternal Tsingshan Group Limited (Tsingshan) dan afiliasinya. “Selanjutnya, para pihak mendirikan perusahaan patungan berbadan hukum Indonesia yakni PT Merdeka Tsingshan Indonesia (MTI), untuk menjalankan dan mengoperasikan proyek AIM, dimana 80% dimiliki oleh MDKA dan 20% oleh Tsingshan,” jelasnya dalam paparan publik virtual, Selasa (25/5/2021).

Simon menambahkan, proyek AIM akan memulai konstruksi pada kuartal II 2021 dan ditargetkan memulai produksi pada kuartal IV 2022. Apabila telah rampung, pabrik AIM diharapkan menambah pendapatan perseroan hingga US$ 170 juta per tahun selama lebih dari 20 tahun. “Proyek AIM ini akan menghasilkan nilai ekonomi yang menarik dan memiliki nilai bersih sekarang (NPV) sebesar US$ 407 juta berdasarkan tingkat diskonto 8% dan tingkat pengembalian internal (IRR) sebesar 26%,” ujarnya.

Untuk menjaga kinerja terus bertumbuh, Merdeka Copper Gold juga terus melanjutkan kegiatan pre-feasibility study/studi pra kelayakan untuk potensi proyek Tembaga Tujuh Bukit, yang mengandung sumber daya 8,7 juta ton tembaga dan 28 juta ons emas. Untuk diketahui, proyek ini diproyeksikan kembali normal pada kuartal III 2021 pascainsiden rekahan heap leach. “Proyek ini berpotensi meningkatkan pendapatan konsolidasi, EBITDA, dan laba pada 2021 yang juga dikontribusi dari peningkatan produksi tembaga dari Tambang Tembaga Wetar,” kata dia.

Merdeka Copper pada tahun ini menargetkan produksi 100.000 sampai 120.000 ons emas dan 14.000 hingga 17.000 ton tembaga. Adapun hingga kuartal pertama 2021, Merdeka Copper Gold memproduksi 16.585 ons emas dan 2.489 ton tembaga, naik signifikan dibandingkan dengan produksi pada kuartal IV tahun 2020 lalu sebesar 5.355 ons emas dan 1.017 ton tembaga.

Sementara itu, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pada hari yang sama, para pemegang saham menyetujui rencana pembelian kembali (buyback) saham sebanyak-banyak 1% atau maksimum 229.033.658 lembar saham dengan alokasi dana maksimum sebesar Rp 530 miliar. Buyback akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 bulan sejak disetujuinya pembelian kembali saham.

Sekretaris Perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk Adi Adriansyah Sjoekri menjelaskan, aksi buyback ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga saham perseroan yang belum mencerminkan nilai/kinerja sebenarnya. “Selain itu, pembelian kembali saham dilakukan dalam rangka pelaksanaan program insentif jangka panjang atau Long Term Incentive (LTI) bagi karyawan, direksi, dewan komisaris dan anak perusahaan untuk memacu kinerja,” pungkasnya.

Sumber: BeritaSatu.com