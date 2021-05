Wall Street Dibuka Menguat Ditopang Optimisme Pemulihan Ekonomi

Rabu, 26 Mei 2021 | 22:16 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

New York, Beritasatu.com - Bursa Amerika Serikat dibuka menguat pada perdagangan Rabu (26/5/2021). Saham-saham terkait pembukaan kembali aktivitas ekonomi kembali menopang Wall Street.

Dow Jones Industrial Average naik 0,21%, S&P 500 naik 0,27%, Nasdaq naik 0,55%.

Saham terkait pemulihan ekonomi kembali menguat. Carnival Corp naik 1%, Bank of America naik 0,24%, Royal Caribbean naik 2%.

BACA JUGA Wall Street Ditutup Menguat Didorong Data Tenaga Kerja, Bitcoin Rebound

Optimisme pemulihan ekonomi AS menguat menyul menurunnya rata-rata kasus baru Covid-19 ke bawah 25.000 per hari, dan jumlah vaksinasi AS dosis pertama yang hampir mencapai 50% populasi AS.

Sagan Ford naik 2% setelah raksasa otomotif itu mengatakan akan menambah investasi kendaraan listrik sebesar US$ 30 miliar hingga 2025.

Bitcoin kembali menguat ke atas US$ 40.000, menurut data Coin Metrics. Pada 19 Mei 2021 lalu, bitcoin sempat anjlok 30% ke kisaran US$ 30.000. Saham Tesla naik 0,5%.

Investor terus memantau perkembangan rencana belanja infrastruktur yang diajukan Presiden Joe Biden sebesar US$ 1,7 triliun. Partai oposisi, Republikan, menawar rencana Biden menjadi US$ 1 triliun.

Sumber: CNBC.com