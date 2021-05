Iran Larang Penambangan Bitcoin karena Sejumlah Kota Kekurangan Listrik

Kamis, 27 Mei 2021 | 06:28 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Dubai, Beritasatu.com- Pemerintah Iran melarang penambangan bitcoin dan cryptocurrency lainnya menyusul sejumlah kota d negara itu mengalami pemadaman listrik karena kekurangan pasokan. Hal itu diumumkan Presiden Hassan Rouhani, pada Rabu (26/5/2021).

"Larangan itu berlaku dalam waktu dekat dan hingga 22 September," kata Rouhani kepada TV pemerintah, sebagai tanda terbaru penolakan terhadap mata uang digital populer tersebut.

Ibu kota Iran, Teheran, dan beberapa kota besar lainnya beberapa kali mengalami pemadaman listrik selama beberapa bulan terakhir. Para pejabat menyalahkan hal itui karena kekurangan gas alam, kekeringan berkepanjangan yang melumpuhkan pembangkit listrik tenaga air serta semakin meningkatnya penambangan bitcoin. Adapun mayoritas konsumsi energi dari penambangan bitcoin berasal dari penambang ilegal, atau mereka yang beroperasi tanpa lisensi.

Kondisi itu mendorong tindakan keras pemerintah Iran terhadap penambang bitcoin ilegal. Di sisi lain permintaan listrik melonjak, karena warga banyak tinggal di rumah akibat pembatasan menyusul pandemi Covid-19. Ketika suhu di negara itu meningkat, konsumsi listrik dalam beberapa pekan terakhir melonjak sehingga beberapa cold storage fasilitas kesehatan untuk vaksin Covid-19 terganggu.

Pada bulan Januari, polisi Iran menyita hampir 50.000 mesin penambangan bitcoin yang menggunakan listrik bersubsidi secara ilegal. Para penambang telah mengonsumsi 95 megawatt per jam dengan tarif murah yang disubsidi negara, menurut perusahaan listrik milik negara Tavanir.

"Pemerintah Iran mengatakan bahwa 85% penambangan bitcoin di negara itu dilakukan secara ilegal. Negara berpenduduk 82 juta itu adalah rumah bagi 50 penambang berlisensi, yang menggunakan total tenaga 209 megawatt," kata Tanavir, Rabu.

Cryptocurrency, yang mencapai rekor harga tertinggi pada bulan April di atas US$ 63.000 per koin, telah mendapat kecaman akhir-akhir ini karena borosnya penggunaan energi dan tingginya biaya lingkungan.

Penambang bitcoin menggunakan komputer yang didesain khusus untuk menyelesaikan algoritma matematika yang kompleks agar bisa memecah transaksi bitcoin. Para penambang ini dihargai atas upaya mereka dalam mendapatkan mata uang digital. Namun, seluruh proses ini membutuhkan energi besar.

Iran termasuk 10 negara penambang bitcoin teratas

Teheran mengizinkan penambangan cryptocurrency untuk membayar impor barang, sehingga membantu mengatasi sanksi AS yang dijatuhkan pada negara itu. Bank sentral Iran melarang perdagangan cryptocurrency yang ditambang di luar negeri, meskipun ini dapat ditemukan di pasar gelap.

Sekitar 4,5% dari semua penambangan bitcoin secara global terjadi di Iran antara Januari dan April tahun ini, menurut perusahaan analitik blockchain Elliptic. Itu menempatkan Iran 10 teratas negara penambangan bitcoin di dunia. Sementara Tiongkok berada di posisi pertama dengan hampir 70%.

Bitcoin melonjak pada perdagagan Senin (24/5/2021) mendekati US$ 40.000 setelah Elon Musk melakukan pembicaraan dengan penambang bitcoin Amerika Utara tentang bagaimana membuat proses tersebut agar lebih ramah lingkungan. Mata uang digital diperdagangkan sekitar US$ 38.800 pada Rabu pukul 14.25 east time (ET,) naik sekitar 4% dari hari sebelumnya.

Sumber: CNBC