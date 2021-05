Emas Turun ke Bawah US$ 1.900 karena Dolar Rebound

Kamis, 27 Mei 2021 | 08:16 WIB

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun di bawah level psikologis US$ 1.900 per ons pada Rabu (26/5/2021), karena dolar dan imbal hasil obligasi AS menguat (rebound), meskipun ekspektasi lanjutan sikap dovish Federal Reserve AS membuat pelemahan terbatas.

Harga emas di pasar spot turun 0,3% menjadi US$ 1,893.20 per ons pada pukul 14.14. EDT (1814 GMT), setelah sebelumnya mencapai level tertinggi sejak 8 Januari pada US$ 1.912,50. Emas berjangka AS ditutup naik 0,2% menjadi US$ 1.901,20 per ons.

Analis OANDA, Edward Moya mengatakan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS dan penguatan dolar memberi beberapa alasan untuk keluar dari emas. "Kami masih akan melihat harga emas terus naik ke level US$ 1.950 untuk jangka pendek," tambah Moya.

Acuan imbal hasil Treasury AS 10-tahun berubah lebih tinggi, meningkatkan biaya peluang untuk memegang emas yang tidak memberikan hasil. Sementara indeks dolar pulih dari posisi terendah, membuat emas mahal bagi pemegang mata uang lainnya.

Beberapa pejabat Fed telah menegaskan kembali komitmen terhadap sikap kebijakan yang dovish.

Emas sering dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi.

Pelaku pasar fokus pada data produk domestik bruto (PDB) AS, klaim pengangguran, dan belanja konsumen minggu ini.

Di tempat lain, paladium turun 0,8% menjadi US$ 2,747,59 per ons, perak melemah 1,1% menjadi US$ 27,68 per ons dan platinum bertambah 0,4% menjadi US$ 1,187,51 per ons.

