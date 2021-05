Bursa Asia Beragam, Saham Xiaomi di Hong Kong Melonjak

Kamis, 27 Mei 2021 | 11:48 WIB

Singapura, Beritasatu.com- Bursa Asia Pasifik beragam (mixed) pada perdagangan Kamis (27/5/2021) karena investor bereaksi terhadap rilis data keuntungan industri Tiongkok bulan April.

Indeks Hang Seng Hong Kong merosot 0,3%. Saham Xiaomi di bursa ini melonjak 1,95% setelah produsen smartphone Tiongkok itu pada Rabu melaporkan pendapatan kuartal pertama naik 55% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Bursa saham Tiongkok naik siang ini. Indeks komposit Shanghai naik 0,18%, sedangkan komponen Shenzhen bertambah 0,375%. Keuntungan industri di Tiongkok melonjak 57% bulan April, Biro Statistik Nasional mengatakan Kamis.

Nikkei 225 di Jepang melemah 0,45%, sedangkan indeks Topix turun 0,33%. Di Korea Selatan, Kospi turun 0,28%.

S&P/ASX 200 Australia naik tipis 0,26%. Indeks MSCI untuk saham Asia Pasifik di luar Jepang merosot 0,22%.

Mata uang dan minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya, berada di 90,038 menyusul kenaikan baru-baru ini dari di bawah 89,7.

Yen Jepang diperdagangkan pada 109,06 per dolar, lebih lemah dari level di bawah 108,9 melawan greenback kemarin. Dolar Australia berada di US$ 0,7741, dibandingkan dengan level di atas US$ 0,777.

Harga minyak melemah siang ini di perdagangan Asia, dengan patokan internasional minyak mentah berjangka Brent turun 0,65% menjadi US$ 68,42 per barel. Minyak mentah berjangka AS merosot 0,6% menjadi US$ 65,81 per barel.

