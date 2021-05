Harga Minyak Naik Dipicu Kuatnya Data Ekonomi AS

Jumat, 28 Mei 2021 | 08:09 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik tipis pada Kamis (27/5/2021) didukung kuatnya data ekonomi Amerika Serikat (AS) mengimbangi kekhawatiran investor tentang potensi kenaikan pasokan Iran.

Harga minyak Brent acuan internasional naik 25 sen menjadi US$ 69,12 per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate patokan AS naik 34 sen menjadi US$ 66,55 per barel.

Jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim baru tunjangan pengangguran turun lebih dari yang diharapkan minggu lalu, menurut data Departemen Tenaga Kerja AS.

Sementara ekonomi AS, yang pada kuartal pertama mencatat laju pertumbuhan tercepat kedua sejak kuartal ketiga tahun 2003, mendapat sejumlah sentimen. Data lain pada Kamis menunjukkan pengeluaran bisnis April membaik.

Prospek pasokan minyak Iran masuk kembali ke pasar telah menekan harga. Iran dan kekuatan global telah bernegosiasi sejak April untuk mencari solusi bagaimana Teheran dan Washington mengamankan pencabutan sanksi terhadap Iran, termasuk sektor energi. Hal ini sebagai imbalan atas kepatuhan Iran dengan pembatasan pada pekerjaan nuklir.

Pembicaraan itu akan menjadi masalah besar pada pertemuan Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, OPEC + 1 juni mendatang. Produsen harus menilai apakah akan mengubah rencana untuk mengurangi pembatasan produksi terhadap prospek tambahan pasokan Iran.

Analis mengatakan peningkatan pasokan dari Iran akan bertahap. JP Morgan memperkirakan Iran dapat menambah 500.000 barel per hari (bph) pada akhir tahun ini dan 500.000 bph lagi pada Agustus 2022.

Kekhawatiran pelemahan harga juga akibat permintaan di India, konsumen minyak terbesar ketiga di dunia. India sangat terpukul oleh virus corona, dan hanya sekitar 3% dari populasinya yang telah divaksinasi penuh, menurut pelacak vaksin Reuters.

