Bagaimana Arah IHSG pada Akhir Pekan? Cermati Sejumlah Saham Ini

Jumat, 28 Mei 2021 | 08:57 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Al Faruq / WBP

Jakarta, Beritasatu.com— Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Jumat (28/5/2021) rawan terkoreksi. Adapun level support berada di 5.735, 5.563, sedangkan level resisten di 6.005, 6.113.

MNC Sekuritas dalam riset hariannya, hari ini mengatakan bahwa kemarin (27/5/2021), IHSG ditutup menguat 0,4% di level 5.841 dan tertahan oleh MA20-nya dan resistance trendline-nya. Pihaknya memperkirakan, saat ini posisi IHSG sudah berada di akhir wave (iv) dari wave [v] dari wave C. Sehingga, meskipun menguat akan relatif terbatas untuk menguji kembali area 5.900-5.950.

“Hal tersebut berarti, IHSG masih rawan terkoreksi untuk membentuk wave (v) dari wave [v] dari wave C, waspadai 5,735 sebagai support IHSG, bila IHSG terkoreksi agresif ke bawah level tersebut, maka IHSG akan mengarah ke 5.600-5.700,” jelas MNC Sekuritas.

Berikut rekomendasi saham secara teknikal dari MNC Sekuritas:

1. PT Vale Indonesia Tbk (INCO) - Buy on Weakness (4.590)

2. PT United Tractor Tbk (UNTR) - Buy on Weakness (21.650)

3. PT Ace Hardware Tbk (ACES) - Buy on Weakness (1.470)

4. PT Exel Axiata Tbk (EXCL) - Sell on Strength (2.390)

Sumber: BeritaSatu.com