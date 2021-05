Nikkei 225 Jepang Melonjak, JD Logistics Melesat Saat Listing di Hong Kong

Jumat, 28 Mei 2021 | 11:53 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com- Bursa Asia Pasifik naik pada perdagangan Jumat (28/4/2021) karena investor bereaksi terhadap debut perdana (listing) JD Logistics di bursa Hong Kong.

Saham JD Logistics dibuka pada 46,05 dolar Hong Kong sebelum sempat melonjak 18% dari harga penawaran. Namun induk usahanya raksasa e-commerce Tiongkok JD.com turun 0,14%.

Indeks Hang Seng di Hong Kong naik 0,63%. Di Jepang, Nikkei 225 melonjak 2,12% sedangkan indeks Topix naik 1,87%.

Sementara Kospi Korea Selatan naik tipis 0,91%. Bursa Tiongkok Daratan relatif lebih tenang, dengan komposit Shanghai flat, sementara komponen Shenzhen naik 0,136%.

Di tempat lain di Australia, S&P/ASX 200 naik 1,18%. Indeks MSCI saham Asia Pasifik di luar Jepang naik 0,75%.

Semalam di Wall Street, Dow Jones Industrial Average melonjak 141,59 poin menjadi ditutup pada 34.464,64. S&P 500 naik tipis 0,12% menjadi 4,200,88, sementara Nasdaq Composite mengakhiri hari perdagangan di Amerika Serikat sedikit berubah pada 13,736,28.

Pergerakan di Wall Street terjadi setelah rilis data pasar tenaga kerja AS yang lebih kuat dari perkiraan. Klaim pengangguran awal turun menjadi 406.000, Departemen Tenaga Kerja melaporkan Kamis (27/5/2021). Angka itu jauh lebih rendah dari 425.000 klaim pengangguran awal yang diharapkan ekonom yang disurvei oleh Dow Jones.

Mata uang dan minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 90,058.

Yen Jepang diperdagangkan pada 109,83 per dolar, menyusul pelemahan tajam kemarin dari level di bawah 109,2 melawan greenback. Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,7745, lebih rendah dari level di atas US$ 0,777 yang terlihat awal pekan ini.

Harga minyak naik pada pagi ini di perdagangan Asia. Patokan internasional minyak mentah berjangka Brent menguat 0,49% menjadi US$ 69,80 per barel. Minyak mentah berjangka AS naik 0,51% menjadi US$ 67,19 per barel.

