Kempupera Segera Uji Tol Nirsentuh, Ini Daftar Ruas Tolnya

Jumat, 28 Mei 2021 | 20:28 WIB

Oleh : FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) akan mulai menguji coba sistem transaksi tol nirsentuh baik single lane free flow (SLFF) maupun multi lane free flow (MLFF) pada kuartal II atau III tahun ini.

"Tahun ini akan dimulai konstruksi, instalasi dari sensor dan gantry sehingga harapannya teknologi MLFF pada kuartal II atau kuartal III tahun ini sudah bisa mulai diuji coba untuk 50% dari seluruh gardu tol yang ada di Indonesia," ujar Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kempupera Danang Parikesit di Depok, Jawa Barat, Jumat (28/5/2021).

Menurut Danang, saat ini Badan Usaha Pelaksana Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis MLFF sedang menyusun sistemnya.

BACA JUGA Empat Ruas Tol JORR 3 Akan Dilelang

"Tahun ini fokus kami terkait MLFF untuk konstruksinya dan juga membuat kesepakatan komersialnya dengan badan-badan usaha jalan tol (BUJT) karena yang akan membiayai sistem MLFF ini adalah badan usaha lainnya, sehingga tidak ada pembebanan biaya tambahan kepada masyarakat," katanya.

BPJT juga akan menyelesaikan pengaturan bisnis antara Badan Usaha Pelaksana Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis MLFF dengan BUJT.

Terkait ruas-ruas tol yang akan diimplementasikan MLFF secara bertahap, Danang menyampaikan bahwa hal tersebut akan terus dievaluasi. Kemungkinan besar di daerah-daerah perkotaan, seperti di Jabodetabek maupun di Surabaya.

"Ini terus kita evaluasi mana yang paling siap, karena penetrasi telepon cerdas itu banyak di kota-kota besar dan sinyal Internetnya bagus dan terjaga. Barangkali kita akan mulai di kota-kota besar," ujar Kepala BPJT tersebut.

Dengan menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS), untuk implementasi tahap pertama teknologi MLFF diterapkan di 40 ruas tol di Indonesia yang tersebar di Pulau Jawa dan Bali pada 2022.

Jika penerapan MLFF ini akan diberlakukan sepenuhnya maka pengguna jalan tol perlu mengunduh aplikasi untuk sistem transaksi tol nirsentuh di ponsel masing-masing.

Terkait masa transisi untuk penerapan transaksi tol nontunai nirsentuh di jalan tol dilakukan paling lambat enam bulan sebelum diterapkan, sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Di Jalan Tol.

Terkait masa transisi sebagaimana dimaksud Permen PUPR No.18 Tahun 2020 (4), Transaksi Tol Nontunai dilakukan dengan Transaksi Tol Nontunai berbasis teknologi kartu uang elektronik dan/atau Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh. Permen tersebut juga menyebut Penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh di Jalan Tol diterapkan secara bertahap, dan Penerapan secara bertahap penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh di Jalan Tol sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri atas usul Kepala BPJT.

Daftar 40 ruas tol yang akan diterapkan Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh menurut data dari BPJT adalah sebagai berikut:

1. Tangerang - Merak

2. Jakarta - Tangerang

3. Prof. Dr. Ir. Sedyatmo

4. JORR W1 (Kebon Jeruk - Penjaringan)

5. JORR W2 Utara (Kebon Jeruk - Ulujami)

6. Pondok Aren - Bintaro Viaduct - Ulujami

7. Pondok Aren - Serpong

8. JORR Non S (W2S-E1-E2-E3)

9. JORR S (Pd. Pinang-Ulujami)

10. Akses (Access to) Tanjung Priok

11. Cawang - Tj. Priok - Ancol Timur - Jembatan Tiga / Pluit

12. Cawang - Tomang - Pluit

13. Ciawi - Sukabumi

14. Depok - Antasari

15. Bekasi - Cawang - Kampung Melayu

16. Cinere - Jagorawi (SS Cimanggis - SS Raya Bogor)

17. Bogor Ring Road

18. Jakarta - Bogor - Ciawi

19. Jakarta - Cikampek

20. Cikampek - Purwakarta - Padalarang

21. Padalarang - Cileunyi

22. Soreang - Pasir Koja

23. Cikampek - Palimanan

24. Palimanan - Plumbon - Kanci

25. Kanci - Pejagan

26. Pejagan - Pemalang

27. Pemalang - Batang

28. Semarang - Batang

29. Semarang Section A, B, C

30. Semarang - Solo Seksi I, II, III

31. Solo - Ngawi

32. Ngawi - Kertosono

33. Kertosono - Mojokerto

34. Surabaya - Mojokerto

35. Surabaya - Gempol

36. Simpang Susun Waru - Bandara Juanda (Airport)

37. Surabaya - Gresik

38. Gempol - Pasuruan

39. Gempol - Pandaan

40. Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa

Sumber: ANTARA