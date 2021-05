Anindya Bakrie: Visi Kadin Selaras dengan Pemerintah Wujudkan Indonesia Emas

Sabtu, 29 Mei 2021 | 12:54 WIB

Oleh : Tim Beritasatu.com / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Anindya Bakrie, calon ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2021-2026, mengatakan Kadin, sebagai wadah pengusaha nasional, memiliki visi dan misi yang selaras dengan pemerintah. Putra dari pengusaha dan politisi ternama Aburizal Bakrie ini merasa terpanggil menjadi calon ketum Kadin.

“Kami tidak lagi bicara soal visi misi kami, tapi visi misi kami dan Kadin harus selaras dengan pemerintah dimana 2045 menjadi Indonesia Emas," jelas Anindya dalam acara Silaturahmi Nasional yang digelar Kadin Indonesia di Hotel Four Season, Jakarta, Jumat (28/5/2021). Acara silaturahmi tersebut mengangkat tema “Sinergi Pemerintah dan Pengusaha Nasional/Daerah dalam Pemulihan Ekonomi, Investasi, dan Covid-19”.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Pemberdayaan Daerah (OKP) itu memiliki program kerja yang diberi nama Pro Kadin.

Anindya memaparkan, pro dalam program kerjanya itu berarti Kadin yang profesional, saling bahu-membahu, untuk maju, naik kelas bersama.

Kemudian untuk kata Kadin, huruf "K" berarti kelembagaan dan SDM Kadin yang kuat, "A" merupakan agrikultur untuk ketahanan pangan, "D" adalah daerah berdaya dengan UMKM modern sebagai unggulan, "I" berarti berfokus terhadap industrialisasi berorientasi pada konektivitas dan ekspor, sedangkan "N" adalah normalisasi kehidupan pascapandemi dan kemandirian nasional bidang kesehatan.

"Program kerja ini fokusnya untuk lima tahun ke depan, karena lima tahun ke depan adalah lima tahun yang paling penting untuk 25 tahun ke depan mencapai Indonesia emas tahun 2045," kata Anindya Bakrie di acara Silaturahmi Nasional Kadin di Hotel Four Season, Jakarta, Jumat (28/5/2021).

Anindya menyebut mayoritas Ketua Kadin di daerah sudah memberikan dukungan kepadanya untuk maju sebagai ketua umum Kadin Indonesia. Selain Anindya Bakrie, Arsjad Rasjid juga menginginkan jabatan tersebut.

Harapan Pemerintah dan Ketua Kadin

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sebagai mitra pemerintah dapat bersinergi aktif dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

"Kalau kita berhasil mengalahkan Covid tahun ini saya yakin Indonesia akan keluar menjadi bangsa yang besar tidak di tahun 2030, tetapi kita akan menjadi bangsa besar di tahun 2024," kata Airlangga dalam sambutan di acara silaturahmi nasional yang digelar Kadin Indonesia di Hotel Four Season, Jakarta, Jumat (28/5/2021).

Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta seluruh anggota Kadin untuk menjaga kekompakan.

Menurutnya, kekompakan itu penting untuk selalu dijaga dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Apalagi Kadin merupakan partner penting pemerintah dalam mendorong perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19.

“Saya titip pada Kadin, Anda adalah partner pemerintah, saya harap Kadin betul-betul kompak dan memberikan bakti kepada bangsa ini. Anda harus menjadi teladan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Saya berharap ayo kita maju bersama, dan pemerintah sebagai partner Anda juga punya keinginan supaya Kadin juga bisa baik,” kata Luhut Binsar Pandjaitan di acara Silaturahmi Nasional yang digelar calon Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 Anindya Bakrie, di Hotel Four Season, Jakarta, Jumat (28/5/2021) malam.

Pada akhir April lalu, dalam acara silaturahmi dan diskusi dengan para Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan figur yang tepat untuk memimpin Kadin Indonesia hadir di antara peserta. Saat itu, satu-satunya calon ketua umum Kadin yang hadir adalah Anindya Bakrie.

"Munas (Kadin) ini juga akan memilih ketua umum yang baru. Karena itu saya berpesan, pilihlah ketua umum yang benar-benar mengerti Kadin sebagai organisasi dan mampu menjalankan program Kadin secara baik," kata Agus Gumiwang Kartasasmita.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani menambahkan, di masa kampanye calon ketua umum Kadin, dinamika menjadi lebih tinggi. Ia berpesan hal tersebut jangan sampai melunturkan rasa kebersamaan dan persaudaraan yang selama ini sudah terjalin dengan baik.

“Saya mengakui bahwa Kadin adalah organisasi yang sudah sangat matang, yang bisa melewati semua medan dengan baik. Saya sangat meyakini Inshaallah Kadin akan mempunya ketua umum yang terbaik,” kata Rosan.

Biodata:

Nama: Anindya Bakrie

Istri: Firdani Saugi

Anak:

1.Alisha Anastasia Bakrie

2.Azra Fadilla Bakrie

3.Akila Abunundya Bakrie

Pendidikan:

SMA Pangudi Luhur 1 Jakarta, 1992.

BSc, Teknik Industri, Nothwestern University,Illinois, AS, 1996.

MBA, Global Management Program (GMP), Stanford Graduate School ofBusiness, California, AS, 2001.

Karier:

Analis keuangan Solomon Brothers Inc, New York, 1996-1997

Deputi COO dan Direktur Pelaksana PT Bakrie & Brothers Tbk, 1997-1999.

Chief Operating Officer (COO) Capital Managers Asia Pte. Ltd, Singapura,2001

Anggota Dewan Penasihat The Asia Pacific Media Forum (APMF), 2003

Ketua Komite tetap Bidang Telekomunikasi Kadin Indonesia, 2004-2008

Wakil Sekjen Federasi Olah Raga Karate-Do Indonesia, 2005-2008

Anggota Dewan Pengarah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), 2008

Wakil Ketua Umum Bidang Telekomunikasi, Informasi, dan Media Kadin Indonesia, 2008-2013

Wakil Indonesia pada Asia Pacific Economic Cooperation Business Advisory Council (ABAC), 2009

Presiden Direktur PT Bakrie Telecom Tbk, 2004

President Commissioner of PT Lativi Mediakarya since 2007

Presiden Direktur PT Visi Media Asia (Viva), 2008-sekarang

President Commissioner of PT Cakrawala Andalas Televisi, 2009-sekarang

CEO of PT Bakrie Global since 2012

President Commissioner of PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk, 2012-sekarang

President Commissioner of PT Intermedia Capital Tbk, 2013-sekarang

President Director of PT Bakrie Telecom Tbk, 2013-sekarang

the founder of Bakrie Center Foundation (BCF),

Vice Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN),

APEC Business Advisory Council (ABAC) Co-Chair representing Indonesia,

Board of Trustees member of Eisenhower Fellowship and sits on the Board of the International Council of Harvard University’s Belfer Center for Science and International Affairs

Pendiri The Bakrie Center Foundation (BCF)

Wakil Ketua Umum KADIN, Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Pemberdayaan Daerah, 2015-2020

Ketua Umum PRSI periode 2016 - 2020

Komisaris Utama PT Bakrie & Brothers Tbk, 2018-sekarang

